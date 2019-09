Boxe | Tyson Fury condanna Otto Wallin alla prima sconfitta | il britannico pronto per il

Fonte : sportfair

(Di domenica 15 settembre 2019) Ilvince per decisione unanime dei giudici al termine della dodicesima ripresa, ottenendo così la 29ª vittoria in carrieraconquista la ventinovesima vittoria in carriera, di cui ventidel limite, battendo per decisione unanime dei giudici. Nonostante un profonda ferita al sopracciglio sinistro arrivata nel terzo round, l’ex campione dei pesi massimi Wba, Wbo e Ibf infligge laall’avversario svedese sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada). Un successo che arriva persu decisione unanime da parte dei giudici (116-112 / 117-111 / 118-110) dopo 12 round, utili per dimostrare la sua capacità di invertire una brutta situazione. Gipsy King, questo il soprannome di, si prepara adesso per il match in programma il 22 febbraio contro lo statunitense Deontay Wilder, valido per il mondiale pesi massimi ...

fisco24_info : Boxe: Tyson Fury batte Wallin ai punti: Campione britannico chiude con una maschera di sangue - JacopoPozza : Weekend emozionante per la #boxe. Oltre alla vittoria di #Vianello, @Tyson_Fury ha chiaramente fatto capire quanto… -