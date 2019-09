Bologna | la rivelazione dell’assistente di Mihajlovic | “Sinisa ha mandato un sms ai

Fonte : sportfair

(Di domenica 15 settembre 2019) L’allenatore serbo non potrà seguire la squadra a Brescia oggi, dunque haun messaggio ad ogni suo giocatore Seguirà la partita di oggi da un monitor collegato direttamente con lo stadio Rigamonti, rimanendo al telefono per 90 minuti con i propri assistenti per dare le giuste indicazioni ai propri giocatori. Massimo Paolone/LaPresse Sinisanon potrà assistere a Brescia-dalla panchina, per questo motivo ha deciso di spronare i propri ragazzi in maniera diversa, inviando ad ognuno di loro un messaggio preciso, così da incitarli a dare il massimo. A rivelarlo è stato Emilio De Leo, il tattico di Sinisa: “ha detto a tutti noi tante cose. Ma un messaggio in particolare l’ha sottolineato: che dovremo essere… disperati. Dovremo lottare su ogni pallone come nel finale della scorsa stagione, quando ogni momento era da sfruttare per fare qualcosa ...

lucianoserrone : Strage di Bologna, due note del Sismi rilancerebbero la 'pista palestinese' La rivelazione di Adnkronos. Il preside… -