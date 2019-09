Bimbo di 10 anni muore dopo aver mangiato un hamburger contaminato da e-coli

Bimbo di 10 anni muore dopo aver mangiato un hamburger Lidl contaminato da e-coli : Mangia un hamburger contaminato acquistato in un supermercato Lidl e muore dopo 8 anni. Nolan Moittie è morto a 10 anni dopo aver passato 8 anni in una sedia a rotelle, incapace di...

Bimbo di 5 anni cade dal balcone : passante lo prende al volo : E' successo a Casalmaiocco, in provincia di Lodi. Alcuni clienti di un autolavaggio hanno notato la situazione e hanno dato...

Lodi : Bimbo di 5 anni precipita dal balcone - preso al volo da passante : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Prende al volo un bambino di 5 anni che 'accidentalmente' è precipitato dal balcone di casa. E' successo a Casalmaiocco, in provincia di Lodi. Un uomo aveva visto, insieme ad altri passanti, il bambino muoversi sul cordolo del balcone ed è corso così a piedi dell'abitaz

Bimbo di 5 anni precipita dal balcone - lo salva un passante al volo : Un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina ma è stato salvato al volo da un passante.È accaduto nei pressi del distributore di carburante Ip lungo la strada provinciale 159 a Casalmaiocco (Lodi) e il piccolo si trova, ora, in condizioni ritenute non gravi, all’ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) per controlli essendo stato preso al volo da un ventenne a sua volta poi soccorso per essere ...

Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra : 20enne eroe lo prende al volo e lo salva : Bambino di 5 anni cade dal secondo piano di una palazzina ma viene salvato da un ventenne. È accaduto in provincia di Lodi, nei pressi del distributore di carburante Ip lungo la strada provinciale 159 a Casalmaiocco. Il piccolo ora si trova all’ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) per controlli, ma non è in gravi condizioni. Il ventenne che lo ha preso al volo è stato a sua volta poi soccorso per essere caduto a terra per il contraccolpo. Il ...

Casalmaiocco. Bimbo di 5 anni precipita dal secondo piano : salvo per miracolo : Un vero è proprio miracolo. Un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di uno stabile ma è

Pisa - Bimbo di 4 anni dimenticato sul bus del centro estivo dopo la gita : Il piccolo Aveva partecipato a una breve gita con gli altri piccoli del centro estivo che frequenta. Al ritorno di è addormentato ma nessuno si è accorto di lui, nemmeno l'autista che ha perseguito fino al deposito dove ha parcheggiato. Il piccolo infine è sceso da solo e si è allontanato in strada dove è stato notato.Continua a leggere

Alessandria - Bimbo mangia per la prima volta a 3 anni : intervento riuscito - la festa in ospedale : Un bambino colombiano di tre anni, affetto da una malformazione congenita, ha mangiato per la prima volta grazie a un intervento chirurgico eseguito a luglio all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria e andato a buon fine. Nel giorno del suo compleanno il piccolo è stato dimesso dall'ospedale.Continua a leggere

A tre anni mangia per la prima volta : ricostruito esofago di un Bimbo : Un intervento di oltre otto ore ha permesso di ricostruire l’esofago a un bambino di tre anni originario della Colombia, affetto da una malformazione congenita, consentendogli di mangiare per la prima volta: per connettere il cavo orale allo stomaco, ripristinando le vie naturali, è stato utilizzato un tratto di colon. A distanza di due mesi dall’intervento, il piccolo è stato dimesso dall’ospedale infantile Cesare Arrigo di ...

Bimbo di 4 anni malato di leucemia - la sorellina lo consola : la straziante foto condivisa dalla mamma : Aubrey e Beckett sono legatissimi. Il loro amore fraterno è racchiuso in uno scatto straziante in cui si vede la bimba che conforta il fratello in bagno e gli massaggia la schiena rassicurandolo durante una crisi dovuta probabilmente agli effetti collaterali delle terapie antitumorali.

Tragedia nel Casertano - Bimbo di 8 anni muore investito da un'auto : Tragedia a Pietravairano, nel Casertano. Un bambino di 8 anni e' morto dopo essere stato investito, ieri sera, da un'auto guidata da una donna

Francesco - il Bimbo morto di otite a 7 anni : curato con camomilla al posto degli antibiotici : Lo scorso giugno i genitori del piccolo Francesco Bonifazi, il bimbo di Cagli (Pesaro Urbino) morto di otite a 7 anni, sono stati condannati. Le motivazioni della sentenza: “La coppia non ha esercitato l'obbligo di protezione nei confronti del figlio”. L’omeopata invitava a curarlo con la camomilla: tachipirina solo in caso di febbre oltre i 43 gradi.Continua a leggere

Cosenza - calcio a Bimbo immigrato di 3 anni/ 'Chiedeva cosa avesse fatto di male' : calcio a bimbo immigrato di 3 anni, choc a Cosenza. Il padre del piccolo: 'Per due giorni non è riuscito a dormire'. Le ultime notizie.

Calcio al Bimbo marocchino di 3 anni - l’aggressore è fratello di un pentito : Ha destato scalpore l’episodio di violenza avvenuto a Cosenza. Al piccolo è stato rifilato un Calcio nello stomaco perché si era avvicinata a una neonata. Il responsabile e la moglie sono stati denunciati, allontanati dalla Calabria e trasferiti in una località protetta