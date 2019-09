Biathlon | Campionati Tedeschi 2019 | successo per le azzurre nella staffetta femminile

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Si sono chiusi con le staffette ilnazionalidi Summer, a Ruhpolding, dov’erano presenti gli azzurri di Coppa del Mondo e della Nazionale ‘B’. Oggi,, è arrivata una bella vittoria delle italiane, con l’inedito terzetto formato da Lisa Vittozzi (0+3, 0+1), Federica Sanfilippo (0+0, 0+3) e Michela Carrara (0+1, 0+3), al traguardo in 51’39”5, che precedono di 1’17”7 la formazione mista Ukraina-Slovacchia (Vita e Valentyna Semerenko e Terezia Poliakova) e, a 1’41”3 il team Baviera I (Anna Weidel, Vanessa Hinz, Marion Deigentesch). L’Italia non ha potuto schierare la seconda squadra, visto il malanno di stagione che ha colpito Dorothea Wierer e i dolori alla schiena che stanno limitando Irene Lardschneider. Non ha gareggiato Denise Herrmann. In campo maschile fa segnare il miglior tempo il terzetto della Turingia formato da Erik ...

