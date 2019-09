Benevento | murale della Curva Sud a Carmelo Imbriani | il ricordo di Vigorito | Inzaghi e

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) E’ stato scoperto ildedicato a, giocatore e allenatore delscomparso prematuramente, voluto dallaSud. Ieri sera la cerimonia in via Massimo D’Azeglio, al rione Libertà, dove si trova la facciata del palazzo su cui è stato realizzato il disegno da due artisti di Airola (Naf-Mk). Presenti la famiglia di, il presidente del club giallorosso Oreste, il tecnico Pippo, i giocatori delGori e De Falco, il sindaco Clemente Mastella insieme alla moglie Sandra Lonardo, tanti amministratori locali, l’ex presidente delPino Spatola, ex calciatori, amici die tanti tifosi. Tanti i ricordi in una serata speciale. “Era un ragazzo dolce. Gli chiesi se se la sentisse di fare l’allenatore. Mi rispose che per ilera disposto a fare tutto. E dopo qualche giorno era ...

CalcioWeb : #Benevento, murale per #Imbriani ?? le foto e i ricordi di Vigorito, Inzaghi e Mastella ?? - Marco_Evang : RT @ettoreintorcia: Il murale per @CarmeloImbriani a Benevento, l'omaggio della Curva Sud - ettoreintorcia : Il murale per @CarmeloImbriani a Benevento, l'omaggio della Curva Sud -