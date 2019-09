Benedetta Mazza derubata | “All’interno i miei averi” | lo sfogo e l’accaduto

Benedetta Mazza derubata in treno : portati via valigia e soldi : Benedetta Mazza ha raccontato, sui social, il furto subito sul treno che la stava portando a Roma: "Nel bagaglio c'erano gran parte dei miei averi". Spiacevole disavventura per la showgirl Benedetta Mazza mentre stata viaggiando verso Roma a bordo di un treno veloce. La modella, ed ex concorrente del GF Vip, si stava recando nella capitale per assistere alla prima puntata di "Tale e Quale Show". La Mazza era partita da Reggio Emilia con un ...

Benedetta Mazza e Jane Alexander - momento speciale al Gf condiviso con tutti : Grande Fratello Vip news, Benedetta e Jane condividono coi fan un momento particolare vissuto nella Casa più spiata d’Italia L’amicizia di Jane Alexander e Benedetta Mazza è più che mai solida. Terminato il Grande Fratello Vip, non si sono perse di vista: hanno trascorso giorni interi insieme e certamente ce ne saranno degli altri. Adesso […] L'articolo Benedetta Mazza e Jane Alexander, momento speciale al Gf condiviso con ...

Benedetta Mazza vola in Messico e conquista tutti con i suoi scatti sexy : Benedetta Mazza si sta godendo gli ultimi giorni d'estate in Messico, nelle acque caraibiche, sfoggiando un fisico mozzafiato e esibendosi in pose sexy che infiammano il web.\\ Benedetta Mazza è impegnata nella promozione della sua community virtuale di consigli e trend, ma ha deciso di volare ai Caraibi per concedersi qualche giorno di relax in vista della fine dell'estate. La bella showgirl è sbarcata in Messico in compagnia di ...

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen - parla l’ex Benedetta Mazza : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen hanno finalmente scelto di vivere alla luce del sole il loro amore. Una relazione nata a Ballando con le Stelle e commentata anche da Benedetta Mazza, storica ex del calciatore. Era il 2015 quando Benedetta, modella e star dell’Eredità, lasciò tutto per seguire il sogno di un amore con Osvaldo. La coppia si trasferì in Argentina, dopo un colpo di fulmine, ma la relazione non finì bene. Nel corso del Grande ...

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza : "Io e Stefano Sala non abbiamo più rapporti. Osvaldo? Ci siamo rivisti in amicizia" : Benedetta Mazza, conduttrice ed ex professoressa de L'Eredità, ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso anno. Come ricordiamo, la Mazza strinse una forte amicizia con Stefano Sala, il modello 29enne che, a causa proprio della vicinanza alla conduttrice anche lei 29enne, mise in discussione la propria relazione con la fidanzata Dasha Dereviankina.A distanza di quasi un anno dagli eventi, Benedetta ...

Benedetta Mazza : “Non ho più rapporti con Stefano Sala - ognuno ha avuto ciò che merita” : Tra Benedetta Mazza e Stefano Sala non c’è più alcun rapporto. È la modella ed ex ereditiera a raccontare al settimanale Vero che, finita la parentesi vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, anche il loro rapporto si sarebbe raffreddato: “Io e Stefano non abbiamo più rapporti. Siamo nella stessa agenzia, ma ognuno ha preso la propria direzione. Se lui è contento, io lo sono per lui. In quel contesto tra noi era nato un rapporto ...

Benedetta Mazza : “Zero rapporti con Stefano Sala”. E su Osvaldo e Veera… : In che rapporti sono Benedetta Mazza e Stefano Sala dopo il Grande Fratello Vip L’amicizia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala si è bruscamente interrotta dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip. A quasi un anno dalla partecipazione della soubrette e del modello al reality show i due non hanno più alcun […] L'articolo Benedetta Mazza: “Zero rapporti con Stefano Sala”. E su Osvaldo e Veera… proviene ...

Benedetta Mazza - accusa pesante : “Parla di Nadia Toffa ma poi…” : Accuse contro Benedetta Mazza per un post scritto dopo la dedica a Nadia Toffa Benedetta Mazza è stata nuovamente bersagliata da alcuni follower di Instagram. Cos’è successo questa volta? Non hanno ritenuto assolutamente giusta la sua scelta di pubblicizzare un prodotto a pochi minuti dalla condivisione, tramite story, di un saluto a Nadia Toffa, la […] L'articolo Benedetta Mazza, accusa pesante: “Parla di Nadia Toffa ma ...

Benedetta Mazza risponde alle accuse di una fan : 'Ho tanti difetti - ma sono me stessa' : Benedetta Mazza da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip ha dato un ulteriore svolta alla sua carriera. La giovane in ogni sua decisione può contare sull'affetto e sulla stima di tantissimi fan. Questa volta però l'ex professoressa de L'Eredità è stata criticata da una sua fan. Nello specifico Benedetta è stata accusata di essere una falsa moralista. La Mazza è molto attiva sui social. Nella giornata di ieri, l'ex gieffina si trovava a ...

Benedetta Mazza attaccata : “Moralista!” - lei : “Troppe maschere” : Gf ultime notizie, Benedetta Mazza criticata: vuole fare sempre la morale agli altri? Benedetta Mazza ha dato una svolta alla propria vita dopo il Grande Fratello: il reality show le ha permesso di riscoprire le sue passioni (come quella del canto) e di creare degli autentici legami di amicizia (Jane Alexander è sempre nel suo […] L'articolo Benedetta Mazza attaccata: “Moralista!”, lei: “Troppe maschere” proviene da ...

L’estate esplosiva di Benedetta Mazza : “L’estate è uno stato d’animo…”, scrive Benedetta Mazza su Instagram. E questa sembra davvero la stagione perfetta per lei, allegra e solare. Dai suoi scatti social l’ex gieffina appare una ragazza spontanea, felice e… costantemente in costume. E’ da giugno che Benedetta Mazza si mostra in tutta la sua naturale bellezza, con dei selfie in bikini che tolgono il fiato. Che sia nella sua Parma o in viaggio per l’Italia, la Mazza non perde ...