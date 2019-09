Beautiful Anticipazioni 16 settembre 2019 | Hope scopre che Brooke ha tradito Ridge

Beautiful - anticipazioni americane : una tragica confessione : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: la cruda verità di Thomas Intrighi, inganni e vendette sono all’ordine del giorno a Beautiful. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Thomas farà una straziante confessione al padre Ridge: è stato lui ad uccidere Emma! La ragazza scopre che Beth, la figlia di Liam e Hope, è viva ed è stata adottata da Steffy. Emma vuole andare subito da Hope a raccontarle la verità ma Thomas la ...

Beautiful Anticipazioni 15 settembre : Brooke si difende : "Non ho corrisposto il bacio di Bill" : Brooke ammette di fronte al marito di aver informato Katie del complotto con McMullen, poi si difenderà dalle accuse di Steffy dicendo di non aver corrisposto Bill.

Beautiful - anticipazioni americane : una dottoressa… per KATIE??? : Nuovo medico, nuova guest star. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Tisha Campbell-Martin sarà la dottoressa Davis, almeno per un episodio (quello in onda il 4 ottobre). L’attrice vanta un lungo curriculum in tv ma sicuramente, per quanto riguarda l’Italia, è ricordata per il suo ruolo nella sitcom Tutto in Famiglia, trasmessa dal 2001 al 2005 ma poi più volte replicata nel corso degli anni. Sarà coinvolta nella nuova ...

Beautiful Anticipazioni 14 settembre 2019 : Brooke e Ridge vicini al divorzio : I contrasti tra Brooke e Ridge diventano sempre più insormontabili. Dopo che Steffy ha rivelato al padre del bacio tra la Logan e lo Spencer, tra i due c'è profonda crisi.

Beautiful Anticipazioni 13 settembre 2019 : Brooke e Katie in difficoltà : Brooke rivela a Katie che Ridge ha corrotto il giudice McMullen. Per la più piccola delle sorelle Logan è una scoperta straziante.

