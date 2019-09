Basket | Mondiali 2019 | Ricky Rubio è MVP | anche Gasol e Scola nel miglior quintetto del

LIVE Argentina-Spagna Basket - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : Luis Scola e Marc Gasol vogliono trainare i compagni all’oro iridato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:40 I percorsi delle due squadre: ARGENTINA Nel girone B batte Corea del Nord 95-69, Nigeria 94-81 e Russia 69-61. Nella seconda fase, girone I, supera Venezuela 87-67 e Polonia 91-65. Nei quarti elimina la Serbia 97-87, in semiFinale sconfigge la Francia 80-66. SPAGNA Nel girone C batte Tunisia 101-62, Porto Rico 73-63 e Iran 73-65. Nella seconda fase, girone J, supera Italia 67-60 e Serbia ...

Basket - Mondiali 2019 : medaglia di bronzo alla Francia - rimontata e battuta l’Australia : Nella finale per il terzo posto dei Mondiali di Basket di Cina 2019 giocata alla Wukesong Arena di Pechino la Francia ha conquistato il gradino più basso del podio battendo in rimonta l’Australia per 67-59. E’ l’Australia a uscire nettamente meglio dai blocchi di partenza in un primo quarto che peraltro si concluderà con un punteggio molto basso, 16-11, gli aussie di Andrej Lemanis si portano sul 13-6 e poi sul 16-8, ma una tripla allo scadere ...

Argentina-Spagna - finale dei Mondiali di Basket - in TV e in streaming : La finale della 18ª edizione dei Mondiali di basket si gioca oggi pomeriggio a Pechino: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 14

LIVE Argentina-Spagna Basket - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : Scola e Campazzo contro Gasol e Rubio - spettacolo assicurato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Argentina-Serbia – Argentina-Francia – Spagna-Polonia – Spagna-Australia – La presentazione della Finale – Numeri e statistiche delle finaliste – Così le finali 5° e 7° posto Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dei Mondiali di basket 2019. All’atto conclusivo arrivano Argentina e Spagna. Finale inattesa, ma giusta per ...

Francia-Australia oggi - Finale 3°-4° posto Mondiali Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca oggi alla Wukesong Arena di Pechino alle 10 ora italiana la Finale per il bronzo dei Mondiali di Cina 2019 tra Francia e Australia. I transalpini di Vincent Collet dopo aver battuto gli Stati Uniti per 89-79 nei quarti di Finale e aver ceduto in semiFinale per 80-66 contro l’Argentina cercano la conferma del bronzo di cinque anni fa, quando sconfissero per 95-93 la Lituania, i Boomers di Andrej Lemanis sono stati piegati dalla Spagna ...

Basket - Mondiali 2019 : Australia e Francia vogliono la medaglia bronzo per chiudere al meglio : La delusione per la sconfitta in semifinale è ancora ben presente, ma c’è il desiderio e la voglia di cancellare subito quel brutto ricordo e di chiudere al meglio il Mondiale di Basket 2019. Australia e Francia si sfidano nella finalina che assegna la medaglia di bronzo (palla a due alle ore 10.00 italiane) in un match che si presenta equilibrato e molto incerto, proprio come era stato quello nella seconda fase. Qualche giorno fa è finita ...

Basket - Mondiali 2019 : è l’ora della finale. Argentina e Spagna per l’oro - Luis Scola e Marc Gasol per la storia : Domenica 15 novembre, ore 14. E’ la data scolpita nella mente di 12 giocatori argentini e di altrettanti spagnoli: sarà quello il momento in cui l’ultima palla a due dei Mondiali di Cina 2019 sarà alzata. Pochi, forse nessuno, avrebbe scommesso su queste due formazioni all’inizio dell’avventura iridata. I quarti di finale, quelli sì, erano dati alla portata, anche in considerazione del fatto che gli incroci dei gironi ...

Basket : Sasha Djordjevic lascia la panchina della Serbia dopo il quinto posto ai Mondiali e allenerà solo la Virtus Bologna : La notizia arriva per bocca del diretto interessato, a margine della vittoria della sua Serbia per 90-81 sulla Polonia nella finale per il 5°-6° posto ai Mondiali di Cina 2019. Sasha Djordjevic si dimette dal ruolo di allenatore della selezione nazionale del suo Paese, dopo averlo portato avanti per sei anni. Dal 2013 a oggi, Djordjevic ha portato la Serbia al secondo posto ai Mondiali di Spagna 2014, alle Olimpiadi di Rio 2016 e agli Europei ...