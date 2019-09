Bando di concorso Giustizia Amministrativa per 40 referendari Tar | scadenza 9 novembre

Concorso per 96 agenti di Polizia locale a Napoli : il Bando ha scadenza il 4 ottobre : Il bando di Concorso per 96 agenti della Polizia locale è stato pubblicato sul sito internet del comune di Napoli. I candidati dovranno affrontare una prova fisica e una prova scritta, oltre a possedere i requisiti di legge. Il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini e l'assessore con delega alla Polizia locale, Alessandra Clemente, insieme ai presidenti delle Commissioni competenti (Laura Bismuto e Vincenzo Solombrino) e il comandante Ciro ...

Concorso Marina Militare 2019 : Vfp1 e Cemm - posti e scadenza Bando : Concorso Marina Militare 2019: Vfp1 e Cemm, posti e scadenza bando Scade a fine settembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al prossimo Concorso in Marina Militare. Concorso Regione Campania: 650 posti nei CPI, bando in uscita Concorso Marina Militare: 2200 Volontari in Ferma prefissata di un anno (Vfp1) Il prossimo Concorso in Marina Militare è volto al reclutamento di 2200 Volontari in Ferma Prefissata ...

Concorso Regione Campania : 650 posti nei CPI - Bando in uscita : Concorso Regione Campania: 650 posti nei CPI, bando in uscita La Regione Campania inizia il suo processo di svecchiamento della pubblica amministrazione promulgando un primo bando finalizzato al reclutamento di 650 unità da inserire presso i Centri per l’Impiego. Recentemente il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva infatti annunciato pubblicamente l’uscita di un nuovo bando che dovrebbe risultare disponibile tra pochi ...

Concorso Ministero del Lavoro - Inail e Inl : Bando con 1514 assunzioni - scadenza 11 ottobre : Con il decreto n. 68 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle scorse settimane è stato indetto un bando dal Ministero del Lavoro per il reclutamento di 1514 figure professionali da inserire nei ruoli dell'Ispettorato del Lavoro, Inail e Inl. Il Concorso è gestito dalla commissione Ripam. Gli aspiranti candidati potranno inoltrare la loro candidatura entro e non oltre l'11 ottobre 2019. Le figure professionali saranno così ripartite: 691 ...

Concorso Mibac per 1052 nuovi vigilanti : Bando in scadenza il 23 settembre : Manca sempre meno alla scadenza del bando che consente l'assunzione di 1052 nuovi vigilanti presso il Mibac con contratto a tempo indeterminato: i vincitori del Concorso saranno inquadrabili nell'area II con fascia economica F2, con il profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. I candidati potranno inoltrare la loro candidatura in via telematica entro e non oltre ...

Bando di concorso per la selezione di 90 giornalisti Rai : scadenza al 28 ottobre : La RAI (Radiotelevisione Italiana Spa) ha indetto un Bando di concorso per la copertura di 90 posti da Giornalista Professionista. I candidati vincitori saranno assunti a tempo determinato con possibilità, successivamente, di aver un contratto a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro saranno distribuite in varie regioni d'Italia. Requisiti e titoli richiesti I requisiti per poter effettuare la domanda di partecipazione sono: Avere la ...

Concorso pubblico : 2329 funzionari amministrativi - si avvicina la scadenza del Bando : È stato pubblicato, nelle scorse settimane, un bando di Concorso Ripam per l'assunzione di 2.329 impiegati del Ministero della Giustizia. Il Concorso prevede l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato in particolare al personale non manageriale da inserire nella terza area funzionale, nelle cariche dell'impiegato del Ministero della Giustizia, ad esclusione della Valle d'Aosta. La scadenza del bando è fissata per il 9 settembre e, a tal ...

Concorso Ministero Ambiente 2019 : Bando - requisiti e scadenza : In data 20 Agosto è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente il bando ufficiale del Concorso pubblico che renderà disponibili 251 posti di lavoro: eccone i requisiti, la scadenza e le caratteristiche della prova di selezione. bando: quali sono i profili interessati Le unità di personale non dirigenziale saranno inquadrate nell’area terza, Posizione Economica F1 e avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con ...

Concorso funzionari e ispettori del lavoro 2019 : Bando online da 1514 posti : Concorso funzionari e ispettori del lavoro 2019: bando online da 1514 posti È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami il bando di Concorso funzionari e ispettori del lavoro per un totale di 1.514 posti. Si tratta di una campagna di reclutamento finalizzata all’assunzione delle unità richieste con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, per l’Istituto per l’Assicurazione ...

Concorso della Banca d'Italia per assunzione di 55 esperti : il Bando scade il 27 settembre : La Banca d'Italia cerca personale laureato per la copertura di 55 posti in vari profili professionali, a tempo indeterminato. Il bando di Concorso pubblico è presente sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 27 agosto. Requisiti specifici e generali Le figure ricercate sono le seguenti: 30 esperti che verranno destinati all'attività di vigilanza sul sistema Bancario, risoluzione e gestione delle crisi e attività di prevenzione del riciclaggio; 5 ...

