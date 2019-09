Autostrade | adesso i Benetton vogliono mollare i vertici Per ora smentita l’opzione

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Settembre : E adesso cacciateli. Autostrade - vergogna senza fine : Il dossier Atlantia in crisi, ma la revoca è ostaggio di Alitalia e penali Tutti i nodi aperti dal disastro del Morandi – Il gruppo scarica i dirigenti coinvolti. I 5Stelle attaccano: “Via la concessione” di Carlo Di Foggia Er Trivella di Marco Travaglio Se non ci è sfuggito qualcuno, il Conte 2 è il primo governo a memoria d’uomo senza indagati. E non è un record da poco. Ma non c’è solo la questione penale: c’è pure quella ...