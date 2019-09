Atletico-Juventus | probabili formazioni | Bentancur in mediana | chance per Dybala

Champions League - mercoledì 18 settembre alle 21 si gioca Atlético Madrid - Juventus : Riparte la corsa alla UEFA Champions League, la prima giornata vedrà sfidarsi le migliori squadre europee il prossimo martedì 17 settembre e mercoledì 18 settembre. In particolare a Madrid al Wanda Metropolitano per il Gruppo D si affronteranno Atlético Madrid e Juventus. Il match sarà visibile, in diretta e streaming, su Sky mercoledì sera con fischio d'inizio alle ore 21,00....Continua a leggere

Juventus - Douglas Costa e Pjanic infortunati : a rischio la partita con l'Atletico Madrid : La Juventus, nel match contro la Fiorentina, ha rimediato ben due infortuni nel primo tempo: il primo a fermarsi è stato Douglas Costa, che nei primi minuti della partita ha subito un risentimento al flessore della coscia destra. Il centrocampista offensivo brasiliano non festeggia di certo alla grande il suo compleanno, in data odierna ha infatti compiuto 29 anni. Al suo posto è entrato l'ex Fiorentina Bernardeschi, che è stato 'accolto' con ...

Juventus - possibile scambio a tre di portieri con Manchester United ed Atletico Madrid : La Juventus, dopo un calciomercato estivo caratterizzato da importanti arrivi ma anche da mancate cessioni, è pronta a lavorare sul calcio giocato e dopo la sosta nazionali la prima partita che dovrà affrontare sarà la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina. Il match si disputerà nella città toscana ed è previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00, prima dell'esordio stagionale in Champions League al 'Wanda Metropolitano' contro ...

Champions League : Atletico Madrid-Juventus in Tv su Sky mercoledì 18 settembre : La Juventus, dopo aver sfidato la Fiorentina nella 3ª giornata di campionato, volerà in Spagna per l'esordio stagionale in Champions League. I bianconeri affronteranno l'Atlético Madrid mercoledì 18 settembre all'Estadio Wanda Metropolitano. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21:00. Il match, valevole per il Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva da Sky. Dunque non sarà possibile seguire la gara in diretta Tv su Canale 5. ...

Champions League - ecco i sorteggi. L'Inter ritrova il Barcellona - per la Juventus pericolo Atletico Madrid : Sorteggio in chiaro-scuro per le squadre italiane impegnate nei gironi di Champions League: sorride il Napoli, va tutto sommato bene alla Juve e all’Atalanta, mentre l’Inter avrà sulla carta il compito più difficile di tutti. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, sono stati inseriti nel Girone F c

Champions League : Juventus con Atletico - Inter con Barcellona - Napoli e Liverpool. Per l’Atalanta c’è il City : I campioni d’Italia ritrovano l’Atletico Madrid, mentre per Napoli e Inter si annunciano altri scontri stellari, rispettivamente contro i campioni in carica del Liverpool e il Barcellona. l’Atalanta, all’aesordio, dovrà vedersela con il City

Avversarie Juventus/ Girone Champions League - sorteggio : c'è l'Atletico Madrid! : Avversarie Juventus Girone Champions League, oggi il sorteggio. Quali sono le squadre? La prima avversaria dei bianconeri è l'Atletico Madrid.

Sorteggio Champions League 2019 : tutti i gironi e gli abbinamenti. Juventus-Atletico Madrid - Inter col Barcellona - Napoli pesca Liverpool : Al Grimaldi Forum di Montecarlo è andato in scena il Sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. ...

Sorteggi Champions League 2019-20 - diretta : la Juventus con l’Atletico Madrid. Per il Napoli c’è il Liverpool : La Juventus rischia di dover passare da Madrid, oppure ritrovare l’Ajax sua carnefice. Il Napoli spera di aver un girone con al massimo una big. L’Inter sogna una tra Benfica e Shakhtar Donetsk. L’Atalanta invece brama una sfida con uno o più top club europei. Quattro italiane, divise in quattro fasce diverse. Sono le premesse del Sorteggio che sancirà oggi la formazione degli otto gruppi della fase a gironi della Champions ...

Le notizie del giorno – La reazione della Juventus al ko con l’Atletico - show Lukaku - Mourinho veggente : LE REAZIONI DEI CALCIATORI della Juventus – Sentirsi bene e continuare a lavorare”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma contro l’Atletico Madrid, la squadra si prepara per l’inizio del campionato e avrà bisogno di tempo dopo le tante novità in panchina e sul calciomercato con il portoghese sicuro protagonista. “Abbiamo preparato la nuova ...

Juventus - Atletico Madrid trascina al top gli ascolti di Sportitalia : Sabato di grandi ascolti per Sportitalia (disponibile sul canale 60 DTT), trascinata dalla diretta in esclusiva di Juventus-Atletico Madrid che ha chiuso la International Champions Cup 2019, interamente trasmessa in chiaro e gratuitamente dall'emittente guidata da Michele Criscitiello. Sono stati 3.329.931 gli italiani che, in un caldissimo sabato d'agosto, hanno seguito su Sportitalia l'ultima amichevole internazionale dei bianconeri di Sarri ...

Juventus - da Cristiano Ronaldo a Danilo : la reazione dei calciatori dopo il ko contro l’Atletico : “Sentirsi bene e continuare a lavorare”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma contro l’Atletico Madrid, la squadra si prepara per l’inizio del campionato e avrà bisogno di tempo dopo le tante novità in panchina e sul calciomercato con il portoghese sicuro protagonista. “Abbiamo preparato la nuova stagione ...

Juventus - Sarri dopo il ko contro l’Atletico : “sono soddisfatto ma…” : “Questa sera esco soddisfatto: abbiamo mostrato una buona qualita’ tecnica nel primo tempo, e anche nella ripresa l’aspetto caratteriale mi e’ piaciuto. Abbiamo combattuto fino alla fine, con giocatori appena arrivati, o alcuni, come Khedira e Douglas Costa, che non giocavano da tempo. Siamo ancora dietro in alcune letture – il secondo gol non dobbiamo prenderlo mai – ma ci sta”. Sono le ...

Joao Felix Show - Juventus sconfitta 2-1 dall'Atletico Madrid : La Juventus di Maurizio Sarri ko contro l'Atletico Madrid nell'International Champions Cup alla Friends Arena di Stoccolma.