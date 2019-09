Atletica | Geoffrey Kamworor oltre l’umano | RECORD DEL MONDO di Mezza Maratona | a

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019)si è reso protagonista di una prestazione stellare e ha realizzato il nuovodeldella! Il keniano ha completato i 21,097 km del percorso di Copenhagen in 58:01 e ha così polverizzato il precedente primato del connazionale Abraham Kiptum, quel 58:17 siglato lo scorso anno a Valencia. Il 26enne, capace di vincere ladi New York nel 2017 e quella di Berlino nel 2011, è una stella indiscussa dell’leggera tanto che ha conquistato anche quattro titoli iridati consecutivi nella(dal 2014 proprio a Copenaghen al 2018) ma è stato anche argento sui 10000 metri ai Mondiali 2015. Gli split dell’africano sono stati davvero sorprendenti e per un soffio non è riuscito nell’impresa di abbattere il fatidico muro dei 58 minuti: 13:53 per i primi 5 km, poi 13:41 per transitare al decimo chilometro (27:34), gli servono ...

