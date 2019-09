Asco | in Corsica la storia del ‘villaggio dei giusti’ che non consegnò nessuno degli 86

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Nel maggio 1943, per ordine delle autorità fasciste, 86 ebrei vennero arrestati e internati nella scuola di, borgo tra i monti della, in attesa di essere deportati verso i campi di sterminio della Germania nazista. È una delle tante storie ‘dimenticate’ dell’occupazione italiana dell’Isola che portò avanti il regime fascista dal 1940 all’8 settembre 1943. Se però dal campo di concentramento dinessun ebreo venne realmente deportato verso la Germania non si deve solo alla caduta del fascismo e dall’indolenza dei soldati italiani, ma alla inaspettata solidarietà del piccolo paese di montagna che all’epoca contava 400 abitanti. Contadini, pastori e allevatori che seppero, assieme al loro sindaco, prendersi cura delle persone esiliate nella vecchia scuola del paese. Dai soldati italiani incaricati di controllare gli ebrei ottennero di poterli visitare, portare vestiti e ...

