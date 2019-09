Arrestato il pizzaiolo del Papa L' accusa è di truffa agli anziani

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) L'uomo che, da, aveva regalato una caratteristica pizza alnel 2015, è statoa Torino. L'è diseriale. Era balzatoonori delle cronache in quanto, ma ora Vincenzo Cacialli, detto "Enzo", è finito sui quotidiani italiani per un'altra ragione: truffe ai danni degli. Un'attività che, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha messo in campo con una certa continuità.Il calore con cui Napoli accoglie i pontefici della Chiesa cattolica è noto al mondo. QuandoFrancesco si reca in visita pastorale nella città campana non fa eccezione, anzi. I napoletani tutti non vedono l'ora di accogliere il pontefice argentino nella loro città. Come accaduto anche di recente, cioè nel giugno del 2019. Il signor Cacialli, circa cinque anni fa, si era accostato al Santo Padre, col fine di dargli in regalo una pizza, una pietanza speciale, ...

SfigaCatrame : Napoli: arrestato per truffa il famoso 'Pizzaiolo del Papa'. Faceva una Margherita della Madonna...... #Napoli #pizzaiolodelpapa - zazoomnews : Choc a Napoli il pizzaiolo di Papa Francesco arrestato per truffa agli anziani - #Napoli #pizzaiolo #Francesco -