Arabia Saudita | lotta contro il tempo per riportare a regime produzione petrolifera

Arabia Saudita - produzione di petrolio dimezzata dopo attacchi Houthi a due stabilimenti di Saudi Aramco : Si ferma oltre la metà della produzione totale di petrolio dell’Arabia Saudita dopo gli attacchi con droni che sabato hanno colpito i due stabilimenti di Abqaiq e Khurais, di proprietà della compagnia Saudi Aramco e fra i più grandi del mondo. L’annuncio del ministro dell’Energia Abdulaziz bin Salman arriva proprio mentre Saudi Aramco conclude le pratiche per la quotazione in Borsa. L’azienda fa sapere che la produzione è stata ...

Petrolio - Arabia Saudita : a rischio 5 - 7 milioni di barili al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili in meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - a rischio 5 - 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili in meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - a rischio 5 - 7 milioni di barili al giorno. Gli Usa contro l’Iran : È ufficiale:?l’attacco via droni a due impianti petroliferi Saudi Aramco ha più che dimezzato la produzione di Riad, con un totale di 5,7 milioni di barili i meno. Il segretario di Stato Mike Pompeo va all’attacco di Teheran

Arabia Saudita - attacco con i droni ai pozzi di petrolio : dimezzata la produzione. E l’America accusa l’Iran : I raid rivendicati da milizie filo-iraniane in Yemen. dimezzata la produzione di greggio: e il segretario di Stato Usa Pompeo accusa direttamente Teheran

Mike Pompeo accusa l'Iran per l'attacco in Arabia Saudita : Proprio nei giorni in cui Donald Trump licenzia il suo consigliere che non voleva un vertice col premier iraniano Rouhani, e proprio quando quel vertice sembrava potesse davvero tenersi, il Segretario di Stato Mike Pompeo accusa l'Iran di avere attaccato le riserve di petrolio saudite. Affermazioni che suonano prive di senso per il Ministro degli Esteri iraniano e che, avverte, potrebbero solo servire come pretesto per una rappresaglia. Neanche ...

Arabia Saudita - 10 droni contro 2 impianti petroliferi. Movimento Houthi rivendica : Due impianti petroliferi del gigante Saudita del greggio Aramco, nell'est del Paese, sono stati attaccati dai droni. L'offensiva e' stata rivendicata dai ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, che hanno parlato di 10 aerei senza pilota mentre per il ministero dell'Interno di Riad erano soltanto due. "Un attacco mirato che ha centrato con assoluta precisione l'obiettivo. Sono stati usati dieci droni", si legge nella rivendicazione del ...

Un gruppo di droni ha attaccato due stabilimenti della Aramco - l’azienda statale di idrocarburi dell’Arabia Saudita : Nelle prime ore di sabato un gruppo di droni ha attaccato due stabilimenti della Aramco, l’azienda statale di idrocarburi dell’Arabia Saudita. Gli attacchi sono avvenuti nello stabilimento di Abqaiq, il più grosso dell’azienda, e nell’area di estrazione di Khurais, situati entrambi nell’est dell’Arabia Saudita:

Nucleare : dopo l'Iran anche l'Arabia Saudita andrebbe verso l'arricchimento dell'uranio : Le sanzioni americane contro l'Iran producono effetti sul mondo. Gli Usa monitorano le importazioni di petrolio iraniano verso la Cina. Intanto l'Arabia Saudita cambia ministro dell'energia e imbocca anch'essa la strada del Nucleare. Politiche sul Nucleare continuano a far discutere Le sanzioni introdotte dagli Stati Uniti contro l'Iran hanno causato l'allontanamento di Teheran dagli accordi internazionali sul Nucleare, siglati nell'Aprile 2015 ...

L’Arabia Saudita cambia ministro dell’Energia e lancia la sfida nucleare : Il principe Abdulaziz bin Salman al suo debutto nelle vesti di ministro dell’Energia dopo il licenziamento di Khalid Al Falih ha rassicurato sulla continuità delle politiche petrolifere (almeno nel breve), ma ha anche lanciato una sfida agli Stati Uniti

Arabia Saudita - Re Salman nomina un figlio nuovo ministro dell’Energia : Il principe Abdulaziz bin Salman, esperto del settore petrolifero e fratello dell’erede al trono, occuperà una delle posizioni più importanti del Paese. Il suo predecessore era in contrasto con le nuove politiche che puntano a sottrarre il Paese dalla dipendenza dal petrolio

Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! : Ci scuserete per l’immagine forte, ma sembra davvero una presa in giro che Liberty Media stia trattando per un GP nel 2021 con l’Arabia Saubita, Paese in cui la libertà è quella che vedete in foto. Secondo il londinese Times, le parti si sono già incontrate diverse volte e ai team sarebbe stato chiesto un […] L'articolo Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! sembra essere il primo su ...

Yemen - raid dell’Arabia Saudita su un carcere nel sudovest del Paese : oltre 60 morti : Un raid della coalizione a guida Saudita contro obiettivi militari Houthi a Dhamar, nel sudovest dello Yemen, ha colpito un carcere causando oltre 60 morti. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ammesso di aver condotto dei raid aerei nella zona ma si sono limitati ad ammettere di aver distrutto un sito dove si trovavano droni e missili, affermando di aver agito contro “terroristi”. Il ministro della salute del governo Houthi, parlando alla ...

Aereo di linea dell’Arabia Saudita perde il contatto radio nei cieli italiani : due caccia dell’Aeronautica decollati per intercettarli : Due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati poco dopo le ore 15:00 dalla base aerea di Gioia del Colle per intercettare un velivolo Boing777 della compagnia SAUDI AIRLINES che durante il sorvolo dello spazio Aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico Aereo (ATC). Il velivolo civile, partito da Parigi Charles de ...