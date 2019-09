Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole | Telmo e Lucia | I Nuovi Protagonisti!

Trono Over Anticipazioni - Armando Incarnato a una Dama : “Ammazzati!” : Armando Incarnato litiga con una Dama del Trono Over di Uomini e Donne La scorsa settimana Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato hanno espresso un interesse comune per una nuova Dama del Trono Over di Uomini e Donne, Valentina. Quest’ultima, però, ha preferito uscire a cena con Armando, perchè l’ex compagna di Ida Platano gli è sembrato particolarmente assente. Nella nuova registrazione del Trono Over, tenutasi nel primo pomeriggio ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 15 settembre 2019 : anticipazioni puntata 816 e 817 di Una VITA di domenica 15 settembre 2019: Blanca e Diego hanno organizzato un piano per portare via Moises dall’ospedale con l’aiuto del detective Riera, ma il tentativo non va a buon fine per l’intervento di Samuel. Flora è seccata per via della mancata dichiarazione di Peña, ma si rifiuta di fare il primo passo. Carmen svela a Fabiana che Riera le ha chiesto di sposarlo e di lasciare il lavoro ...

Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2019 : la puntata di stasera su Rete 4 : Mentre Diego e Blanca progettano, con l'aiuto di Riera, di riprendersi Moises, Javier trama contro gli ignari Arturo e e Silvia.

Una Vita Anticipazioni 15 settembre 2019 : Blasco è morto! : Silvia, in ansia per l'evasione di Blasco, si rasserena quando scopre che l'uomo è deceduto durante la fuga.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Segnalazione e Lacrime Per Una Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulio Raselli geloso di una pretendente. In studio giunge una Segnalazione ed una tronista è costretto ad eliminarlo! Lacrime amare! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Veronica contesa da Giulio Raselli e da Alessandro Zarino. L’ex pretendente di Giulia Cavaglia, geloso di Veronica! Presso gli studi Elios di Roma, si sono svolte le nuove registrazioni Uomini e Donne Trono Classico. ...

Una vita - Anticipazioni : Samuel in rovina dopo l'attentato alla galleria : Nuove ed avvincenti puntate di Una vita attendono i telespettatori nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come Samuel reagirà a seguito della partenza di Blanca e Diego da Acacias. Il giovane Alday, stando alle anticipazioni, deciderà di investire tutto il suo denaro in una galleria d'arte che, sfortunatamente, verrà colpita e distrutta da un attentato anarchico. Samuel quindi, si ritroverà senza un soldo e le ristrettezze economiche ...

Beautiful - Anticipazioni americane : una dottoressa… per KATIE??? : Nuovo medico, nuova guest star. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Tisha Campbell-Martin sarà la dottoressa Davis, almeno per un episodio (quello in onda il 4 ottobre). L’attrice vanta un lungo curriculum in tv ma sicuramente, per quanto riguarda l’Italia, è ricordata per il suo ruolo nella sitcom Tutto in Famiglia, trasmessa dal 2001 al 2005 ma poi più volte replicata nel corso degli anni. Sarà coinvolta nella nuova ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO si interessa a una nuova donna - ecco chi è : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto faranno la conoscenza di Lola Mendaña (Lucia Margo), un’affascinante ragazza che avrà parecchio a che fare con PRUDENCIO Ortega (Josè Milan). Tutto partirà nel momento in cui l’uomo deciderà di acquistare la bottega di vini che apparteneva a Fe Perez (Marta Tomasa Worner)… Il Segreto, news: PRUDENCIO è anche uno strozzino Come indicano le anticipazioni, PRUDENCIO si farà ...

UNA VITA Anticipazioni : HIGINIO - ecco chi cercherà di smascherarlo… : Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una VITA, diversi personaggi cominceranno ad avere dei sospetti sul conto del dottor HIGINIO Baeza (Diego Martin), l’uomo che salverà (apparentemente!) la VITA a Liberto (Jorge Pobes) in seguito all’attentato che devasterà la Galleria D’Arte Alday. Vediamo insieme i passaggi fondamentali di questa storyline… Una VITA, trame: HIGINIO si trasferisce nell’appartamento di ...

Anticipazioni Una Vita - serale del 14 settembre : Blanca evita che Samuel venga ucciso : Doppio appuntamento in vista per la telenovela Una Vita che oggi 14 settembre andrà in onda sia di pomeriggio che di sera. Canale 5 aprirà la porta alle vicende di Acacias 38 a partire dalle ore 14:45 circa mentre, successivamente, sarà la volta del tradizionale episodio serale su Rete 4, in onda dalle ore 21:30 circa. Le trame di quest'ultimo saranno incentrate sul nuovo piano di Diego e Blanca di liberarsi di Samuel. La coppia mediterà di ...

Un posto al sole - Anticipazioni nuove puntate : una scelta dolorosa : anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 settembre: un matrimonio in bilico Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 settembre svelano che si susseguiranno sorprese inaspettate, scelte dolorose e addii inattesi. Diego accetta la proposta di Renato di lavorare con lui ma amplifica gli effetti del suo infortunio. ...

Una Vita Anticipazioni dal 16 al 21 Settembre : Arturo muore : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Arturo viene ucciso Gli episodi di Una Vita in onda la prossima settimana lasciano tutti a bocca aperta. Arturo viene a sapere che sua figlia Elvira è incinta e che quindi, molto presto, sarà nonno. Intanto, continuano le cure per la sua vista, anche se nulla sembra utile a farlo […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 16 al 21 Settembre: Arturo muore proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 14 settembre 2019 (prime time) : anticipazioni puntata 814 e 815 di Una VITA di sabato 14 settembre 2019 (prima serata su Rete 4): Antoñito decide di organizzare una cena romantica del tutto privata alla Deliciosa per ottenere il perdono da Lolita, ma improvvisamente alla pasticceria arrivano curiosi e giornalisti e così il giovane Palacios ne approfitta per pavoneggiarsi e rilasciare dichiarazioni da megalomane. Ciò indispettisce Lolita, che si arrabbia e se ne va. Silvia e ...

Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2019 : Antonito chiede scusa a Lolita e... : Antoñito vuole farsi perdonare per aver trascurato Lolita. Organizza così una serata romantica per la fidanzata.