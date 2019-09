Alleanza con il M5s in Umbria e attesa mosse delle di Renzi | il Pd fibrilla

I grillini annunciano Alleanza con il Pd per le regionali in Umbria : I grillini si sono ufficialmente posizionati nel centrosinistra italiano. Con il “patto civico per l’Umbria” proposto da Luigi Di Maio

Regioni - Di Maio : Alleanza con Pd non Odg : 11.59 "Il nostro obiettivo nei prossimi mesi è che le Regioni siano ben governate ma la parola alleanza con il Pd non è all' ordine del giorno",ha detto il leader 5S Di Maio a margine dell'intervento alla Scuola di formazione Rousseau. Sull'ok allo sbarco dei migranti della Ocean Viking a Lampedusa, dice :"E'solo perché l'Ue aderisce alla nostra domanda di prendere gran parte dei migranti" Su Autostrade, Di Maio assicura la volontà di ...

Governo - Sala : “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi” : “Un’alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per le elezioni locali? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi”. È il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala, all’indomani della proposta di Dario Franceschini di provare la strada di un’intesa tra le due forze politiche in vista delle Regionali. L'articolo Governo, Sala: “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di ...

Regionali - M5S : nessun Alleanza con il Pd : 15.15 Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista del voto regionale. Le priorità per il M5S sono altre, ci sono temi importanti da affrontare e provvedimenti da realizzare in tempi celeri.Una cosa è certa: le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani e non servono a far crescere il Paese.Rimaniamo concentrati sul taglio dei ...

Elezioni Umbria - Zingaretti apre all'Alleanza con M5S. Salvini : vinceremo noi : Matteo Salvini va all'attacco dell'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi anche nell'imminente tornata regionale in Umbria. «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La...

Franceschini - Alleanza con M5S già alle Regionali : Se centrosinistra e Movimento 5Stelle lavoreranno bene nel nuovo governo "potremo presentarci insieme gia' alle Regionali. E' difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena". Lo dice il neo Ministro dei Beni Culturali con delega per il turismo Dario Franceschini in un'intervista a La Repubblica. Secondo Franceschini sara' difficile che il governo duri "se si limitera' ad essere il mero prodotto di forze politiche ...

Parigi : "Alleanza storica con l'Italia Migranti : e ora cambiamo Dublino" : "L'Italia è un alleato storico della Francia. In nessun momento le scelte politiche che gli uni o gli altri hanno potuto fare, hanno smentito questo dato di fatto": la portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, al termine del consiglio dei ministri a Parigi, risponde Segui su affaritaliani.it

Fiducia al nuovo Governo - 169 sì al Conte bis sanciscono l'Alleanza tra M5s Pd e LeU : A Palazzo Madama servivano 161 sì per ottenere la Fiducia già incassata alla Camera. I dissidenti in casa Pd e 5 stelle...

Il Segreto Anticipazioni 11 settembre 2019 : Antolina costringe Alvaro a un'Alleanza spietata contro Elsa : Antolina ha scoperto le vere intenzioni di Alvaro e sfrutta questa informazione con il ragazzo. Lo costringe ad allearsi con lei se non vuole che riveli il suo Segreto a Elsa.

L'Alleanza gialloverde condannata dal contratto di governo - dice Marcucci : “Comunque se dovesse venire meno la logica maggioritaria sarebbe anche naturale se nascessero prospettive politiche diverse, l'importante è che ci sia il sostegno a questo governo sino alla fine della legislatura. Dopodiché non mi risulta una cosa del genere a breve”. Così Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, in un'intervista al Corriere della Sera in edicola che chiede se Renzi farà o meno la scissione a ottobre andandosene così via dal ...

Fiducia al governo Conte - alla Camera il primo test per l’Alleanza M5S-Pd : «Basta proclami - ora saremo miti» : primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza. E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi avvio di un green new deal. Basta trivellazioni. Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi »

Roberto Speranza è per un'Alleanza con M5s anche alle prossime Regionali : "Questa non è un'alleanza di un giorno o di una stagione eccezionale, ma il tentativo strategico di costruire un nuovo orizzonte per il Paese. Gli italiani lo capiranno". Lo dice Roberto Speranza, neo ministro della Salute, intervistato dal Corriere della Sera. Un governo con i nemici storici non è un ribaltone, ma "una vittoria politica che rafforza la democrazia italiana. Io ci ho creduto dal 2013, quando Bersani da segretario del Pd ...

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’Alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...