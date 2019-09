Ad Ascoli Piceno il XVIII Convegno dell’Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria

Nubifragio ad Ascoli Piceno : cittadini travolti dalla furia del vento - urla e fuga dal centro [VIDEO e FOTO] : Paura ad Ascoli Piceno interessata ieri da un forte maltempo: la pioggia ha investito il centro e il forte vento ha causato danni e paura tra la gente del posto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Molti gli alberi e le piante cadute, decine gli allagamenti di strade, garage, abitazioni, cantine e danni a tetti, letteralmente scoperchiata dal vento una casa a Caprignano. A Piazza del Popolo, in centro , sono volati via tavoli e sedie dei ...

Maltempo ad Ascoli Piceno - allagamenti e tetti scoperchiati. La piazza spazzata dalla tempesta : In seguito al violento nubifragio e relativa grandinata in corso nella città di Ascoli Piceno e in provincia “si invita tutta la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni o a ripararsi in luoghi al coperto”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. “Le forze dell’ordine e gli addetti ai lavori – aggiunge – sono già in strada per cercare di risolvere i principali problemi ...