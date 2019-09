A Pontida il raduno della Lega Salvini attacca il governo | “Se Roma è conciata così è

Pontida - al via il raduno leghista. Insulti per Gad Lerner - accolto dai fischi : “Pezzo di m…” : Al via il raduno leghista di Pontida tra le tensioni. I militanti hanno rivolto fischi e pesanti Insulti al giornalista Gad Lerner. Stessa accoglienza anche per un videomaker che è stato insultato, prima che un militante gli desse una manata sul microfono. Insulti rivolti anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Continua a leggere

Salvini show a Pontida - sfida al proporzionale. Al raduno anche insulti a Mattarella : Matteo Salvini show a Pontida, tra bagni di folla, cori da stadio e entusiasmo alle stelle, in un clima lontanissimo dalle delusioni 'romane'. Alla vigilia della tradizionale kermesse...

