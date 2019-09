A 18 anni ha i polmoni di un 70enne e così denuncia azienda di e-cig

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Un adolescente dell'Illinois ha intentato una causa contro Juul, notaproduttrice di sigarette elettroniche per aver subito gravi dpolmonari Un adolescente dell'Illinois hato l'leader nella produzione di sigarette elettroniche per gravi dpolmonari. Quando a fine agosto Adam Hergenerd, un diciottenne americano, è stato trasportato d'emergenza in ospedale, le sue vie respiratorie apparivano seriamente compresse. Anzi, a raccontarla giusta, i suoierano in uno stato di deterioramento tale da assere assimilabili a quelli di un. "Ho solo 18– ha dichiarato il ragazzo ai microfoni di CNN - e i mieinon torneranno mai più quelli di una volta, sono già come quelli di un settantenne". Stando a quando si apprende dal referto medico, a causare la grave sofferenza respiratoria, sarebbe stato l'uso ...

