25 anni senza Moana Pozzi Quella confessione choc di Villaggio

Demi Moore bellezza senza tempo : a 56 anni nuda sulla copertina di Harper's Bazaar : L'attrice si racconta nel numero di ottobre della rivista americana in un'intervista a cuore aperto, per parlare della sua...

Nato senza tibia - riuscito l’intervento sul piccolo Giovanni : “Piega il ginocchio benissimo” : “Intervento riuscito perfettamente! Giovanni piega il ginocchio benissimo”, il messaggio pubblicato su Facebook da Erika Molinarolo, la mamma del piccolo Giovanni, il bambino di tre anni di Piazzola sul Brenta (Padova) Nato senza una tibia. Il bambino è stato portato negli Stati Uniti per poter camminare e correre come tutti.Continua a leggere

Senza quota 100 - ipotesi nuovi esodati per chi ha 60 o 61 anni ora : Lo scorso anno, di questi tempi, l'allora Governo giallo-verde era al lavoro su quota 100 e quota 41. Oggi accade lo stesso, perché argomento del governo, che nel frattempo è diventato giallo-rosso è di nuovo quota 100. Ma se un anno fa si studiava come varare la riforma oggi si lavora su come cancellarla o sistemarla. La novità delle ultime 48 ore è che anche secondo la Ragioneria di Stato la misura costa troppo. Dal 2019 al 2020 la quota 100 ...

Effetto Brexit : Anna - in Inghilterra da 55 anni - senza più residenza. "L’Italia mi aiuti” : Vive nel Regno Unito da 55 anni. Precisamente da quando aveva 2 anni. Nonostante ciò, Anna Amato non viene considerata dallo stato inglese una cittadina britannica. Come riporta il giornale online Metro, il Ministero degli interni ha notificato che la sua documentazione non era sufficiente a dimostrare la sua permanenza oltremanica per un periodo di tempo superiore a 5 anni. Anna si è trasferita a Bristol con i genitori quando ...

Bellezza - il chirurgo : “10 anni in meno con minilifting composito senza segni” : Ringiovanire in modo soft, dimostrando fino a 10 anni in meno e senza mostrare i segni del ritocco. Il nuovo minilifting composito è una tecnica di lifting facciale “meno invasiva e più duratura della chirurgia classica”, che promette un viso e un collo più distesi, con una procedura mininvasiva, rischi di complicanze ridotti, un recupero più veloce e una durata maggiore. “E’ proprio una volta compiuti i 50 anni che si ...

«Michael Schumacher a Parigi per una cura top secret» : le rivelazioni di Le Parisien Cinque anni e mezzo senza vederlo : L’ex pilota trasportato all'ospedale europeo Georges Pompidou: accolto dal primario di Terapia cellulare che si occupa anche di riprogrammazione di staminali

21 anni senza Lucio Battisti - il ricordo della nipote Lara : “Rimanemmo stravolti” : 21 anni senza Lucio Battisti ma un'eternità per ricordarlo con la forte influenza che la sua musica ha esercitato sul nostro lessico. Da quando il cantante di Poggio Bustone ha messo piede sulla Terra ci siamo appropriati delle sue locuzioni: "Mi ritorni in mente", "Lo scopriremo solo vivendo", "Mare nero", "Tu chiamale, se vuoi, emozioni", "Ma non dovevamo vederci più?" e tante altre. Era il 9 settembre 1998: un bollettino medico tenuto ...

Mike Bongiorno - 10 anni senza il re dei presentatori. Mattarella : “Un’icona che resterà nella storia”. Fabio Fazio : “Mi manca” : “Della tv Mike Bongiorno è stato un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età. I suoi motti, i suoi quiz, la sua “allegria” resteranno nella storia delle comunicazioni”. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Matarella, che in una nota ricorda, a 10 anni dalla sua scomparsa, il volto storico della ...

L’Uragano Dorian fa i primi danni in Canada : 500mila persone senza elettricità : Continua a fare danni l’uragano Dorian nonostante abbia perso forza diventando un ciclone post-tropicale ma non smette di seminari danni: nelle ultime ore ha colpito la Nuova Scozia, in Canada, dove circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricita’. Ora si sta avvicinando alle isole Magdalen con venti fino a un massimo di 145 km/h. Ai 400 mila abitanti di Halifax è stato raccomandato di non uscire di casa. Niente a confronto ...

Cosenza - calcio a bimbo immigrato di 3 anni/ 'Chiedeva cosa avesse fatto di male' : calcio a bimbo immigrato di 3 anni, choc a Cosenza. Il padre del piccolo: 'Per due giorni non è riuscito a dormire'. Le ultime notizie.

10 anni senza Mike Bongiorno : gli omaggi in tv e i momenti che non dimenticheremo : La truffa a TeleMike Con Antonella EliaLa signora Longari I TelegattiGli spot con FiorelloLa laurea honoris causa Le gaffe a GeniusCon Loretta Goggi a Miss ItaliaIl Festival di SanremoLa gaffe alla Ruota della FortunaUna definizione bellissima del carattere di Mike Bongiorno la diede Pippo Baudo, il suo «acerrimo amico» per usare le parole di Fiorello, durante il suo funerale in Piazza Duomo, celebrato il 12 settembre del 2009: «Noi siamo dei ...

Paola Barale e la battuta su Gianni Sperti al Maurizio Costanzo Show : «Lavorare senza fare un ca..o» : Canale 5 ha ricordato Mike Bongiorno a 10 anni dalla sua scomparsa con una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show. Sul palco anche Paola Barale, che del conduttore è stata storica valletta. Durante la serata c’è stato spazio anche per la comicità con Pio e Amedeo, che si sono improvvisati conduttori di telequiz. È toccato anche a Simona Ventura rispondere a un divertente quesito che riguardava proprio Paola Barale e il suo ex Gianni ...

Cosenza - bambino nordafricano di 3 anni si avvicina alla carrozzina di una neonata : il padre gli dà un calcio e lo scaglia a 2 metri : Una coppia di Cosenza è stata denunciata con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un bambino di soli tre anni colpevole, secondo le ricostruzioni, di essersi avvicinato alla carrozzina della loro bimba neonata. Il piccolo, di origini nordafricane, martedì scorso si trovava insieme alla madre e ai due fratelli di 8 e 10 anni in uno studio medico. La donna, vedendo che l’attesa della visita si prolungava, ha dato ai figli i soldi ...