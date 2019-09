Yemen,Onu preoccupata da attacco droni

L'inviato speciale delle Nazioni Unite per losi è detto "estremamente preoccupato" per l'concontro un impianto e un giacimento petrolifero in Arabia Saudita, rivendicato dagli Houthi, ribelliiti filoiraniani. Martin Griffiths ha esortato tutte le parti a "impedire ulteriori atti di questo tipo, che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza regionale, complicano la situazione già fragile e mettono a repentaglio la politica coordinata dalle Nazioni Unite".(Di sabato 14 settembre 2019)