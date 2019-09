WTA Zhengzhou – Pliskova è la prima finalista | Tomljanovic ko in due set

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : semifinali Karolina Pliskova-Tomljanovic e Martic-Mladenovic dopo un giorno infinito e sorprendente : E’ successo davvero di tutto nella lunghissima giornata, terminata intorno all’una di notte cinese, del WTA di Zhengzhou. Si dovevano recuperare cinque ottavi di finale su otto prima di giocare i quarti, e le sorprese non sono mancate. Negli incontri restanti degli ottavi, la ceca Karolina Pliskova ha chiuso un match che era rimasto in sospeso da due giorni contro la slovena Polona Hercog (6-3 7-5), mentre delle altre tre teste di ...

WTA Zhengzhou – Eliminazione a sorpresa per la Svitolina - in semifinale ci va la Mladenovic : L’ucraina non riesce a staccare il pass per le semifinali del torneo cinese, cedendo in tre set alla propria avversaria francese Si ferma ai quarti di finale la corsa di Elina Svitolina nel torneo WTA di Zhengzhou, la tennista ucraina cede infatti in tre set alla francese Mladenovic, arrendendosi con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo quasi tre ore di partita. La numero 3 del ranking passa subito in svantaggio al termine della prima ...

WTA Zhengzhou – Pliskova - doppietta in un giorno : eliminate Hercog e Kenin : Karolina Pliskova supera due giocatrici in un giorno e raggiunge la semifinale di Zhengzhou: eliminate Hercog e Kenin Lavoro extra per Karolina Pliskova quest’oggi. La tennista numero 2 al mondo ha dovuto affrontare ben 2 giocatrici nello spazio di poche ore per guadagnarsi l’accesso alla semifinale del WTA di Zhengzhou. Pliskova ha prima concluso il match contro Polona Hercog, interrotto qualche giorno fa per pioggia e concluso 6-3 / 7-5 ...

WTA Zhengzhou – Uragano Sabalenka sulla Ostapenko - la bielorussa stacca agevolmente il pass per i quarti : La tennista bielorussa supera senza problemi la lettone, lasciandole solo tre game in meno di un’ora di partita Dura solo cinquantasette minuti l’ottavo di finale del torneo WTA di Zhengzhou che mette a confronto Aryna Sabalenka e Jelena Ostapenko. Un monologo della tennista bielorussa, che non lascia scampo alla propria avversaria, asfaltandolo in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 senza che la lettone riuscisse ad arginarne ...

WTA Zhengzhou – Sorprendente eliminazione per Kiki Bertens - l’olandese si arrende alla Tomljanovic : La tennista olandese non riesce a staccare il pass per i quarti di finale, arrendendosi in due set all’australiana Finisce agli ottavi di finale il percorso di Kiki Bertens nel torneo WTA di Zhengzhou, la tennista olandese infatti si arrende in due set ad Ana Tomljanovic. L’australiana non lascia assolutamente scampo alla propria avversaria, superandola con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un’ora e quarantacinque di minuti ...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : i risultati dell’11 settembre. A Kristina Mladenovic il derby francese con Caroline Garcia : La pioggia impedisce che si disputi interamente il programma odierno del torneo WTA Premier di Zhengzhou: sul cemento outdoor cinese dei primi quattro incontri del secondo turno, soltanto tre vengono completati, mentre l’ultimo, sospeso per pioggia, è rinviato definitivamente a domani. La croata Petra Martic, testa di serie numero 7 e giustiziera all’esordio dell’azzurra Jasmine Paolini, va ai quarti superando la transalpina ...

WTA Zhengzhou – Kerber ko al primo turno : Riske trionfa in rimonta : Angi Kerber ko al primo turno del torneo WTA di Zhengzhou: la tedesca ko per mano di Riske Esordio amaro per Angelique Kerber allo “Zhengzhou Open“, nuovissimo Wta Premier dotato di un montepremi di un milione di dollari in corso sui campi in cemento della metropoli nella provincia di Henan, in Cina. La tennista tedesca è stata sconfitta in rimonta dalla statunitense Riske. Il match è terminato dopo due ore e 51 minuti di gioco ...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : i risultati del 10 settembre. Subito eliminata Angelique Kerber : Completato, dopo i primi quattro incontri di ieri, il primo turno del torneo WTA International di Zhengzhou: negli otto match odierni (le prime quattro teste di serie hanno usufruito di un bye) sul cemento outdoor cinese, il risultato più eclatante è dato dall’eliminazione della numero 5, la tedesca Angelique Kerber, che si fa rimontare dalla statunitense Alison Riske, vincitrice con il punteggio di 5-7 6-4 7-6 (6). Avanza la fidanzata di ...