Vuelta a España 2019 | Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana | i grandi sconfitti In salita

Vuelta a España 2019 : Italia - tre settimane da incubo. I ritiri di Formo e Aru - zero vittorie di tappa - comparse totali : L'Italia chiuderà la Vuelta di Spagna 2019 senza nemmeno una vittoria di tappa: non succedeva dal 1993. Sono passati 26 anni dall'ultima edizione della corsa iberica senza nemmeno un successo parziale per i nostri colori, il record purtroppo si aggiornerà (la situazione non cambierà con la volata di domani a Madrid) e gli azzurri lasceranno il terzo Grande Giro della stagione senza nemmeno una gioia.

Ciclismo - Fabio Aru colpito da un virus alla Vuelta a España : l'infezione al Citomegalovirus alla radice del ritiro : Fabio Aru è stato colpito da un virus durante la Vuelta di Spagna 2019, proprio questo problema sarebbe stato la causa dello scarso rendimento del Cavaliere dei Quattro Mori che infatti si è ritirato dalla corsa a tappe in terra iberica dopo essersi staccato più volte in montagna. Il sardo si era presentato all'appuntamento dopo il positivo 14esimo posto al Tour de France e sperava di fare classifica nel terzo Grande Giro della stagione.

Pagelle Vuelta a España 2019 - i voti della ventesima tappa : Tadej Pogacar show. Roglic in gestione : ventesima e penultima tappa per la Vuelta a España 2019: la Slovenia si esalta nelle salite conclusive di questa edizione del grande giro iberico. Tadej Pogacar porta a casa il terzo successo personale, Primoz Roglic conquista definitivamente la Maglia Rossa. Andiamo a rivivere questa giornata con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle ventesima tappa Vuelta a España 2019 Tadej Pogacar, voto 10: un'impresa clamorosa, a dar spettacolo in

Vuelta Espana : Tadej Pogacar da sogno - vince la penultima tappa e sale sul podio : Splende più che mai la stella del ventunenne Tadej Pogacar nella Vuelta Espana che si avvia alla conclusione nel segno della Slovenia. Primoz Roglic ha condotto in porto senza particolari difficoltà la sua maglia rossa nella penultima tappa e domani sarà incoronato nella passerella finale di Madrid. La copertina di quest'ultima giornata in montagna è però tutta per Pogacar, il gioiellino della UAE Emirates. Con un attacco a 40 km dall'arrivo il

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la ventesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Primoz Roglic conquista la maglia rossa della Vuelta a España 2019. Lo sloveno ha difeso il simbolo del primato nell'ultimo tappone di montagna di questa 74ma edizione, assicurandosi così la vittoria finale, visto che domani dovrà solo arrivare al traguardo di Madrid. Il corridore della Jumbo-Visma mantiene anche la leadership della classifica a punti e prenderà quindi la relativa maglia verde. La maglia a pois di miglior scalatore va invece al

Classifica Vuelta a España 2019 - 20^ tappa : Primoz Roglic ha vinto - Valverde a 2'33". Pogacar si prende il podio : Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna 2019, lo sloveno non ha avuto problemi a difendersi nell'ultima frazione di montagna e domani potrà festeggiare a Madrid dove andrà in scena la passerella conclusiva. Il capitano della Jumbo-Visma vanta addirittura 2'33" di vantaggio su Alejandro Valverde, il Campione del Mondo è riuscito a difendere la piazza d'onore nei confronti di un sontuoso Tadej Pogacar che ha attaccato a

Vuelta a España 2019 - risultato ventesima tappa : Tadej Pogacar - che impresa solitaria! Primoz Roglic in trionfo : È ancora una volta la Slovenia ad esultare alla Vuelta a España 2019. Nella penultima frazione, la ventesima, c'è ancora un doppio festeggiamento: nell'Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos, di 190,4 chilometri, Tadej Pogacar compie una clamorosa impresa solitaria, andandosi a prendere il terzo successo personale in questo Grande Giro (il primo in carriera per il capitano della UAE Emirates). Il 20enne con il colpaccio odierno

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Fuenlabrada-Madrid : altimetria - programma - orari e tv : La passerella per i velocisti, una parta trionfale per il vincitore. Ecco cosa sarà la tappa di domani (domenica 15 settembre), la ventunesima ed ultima di una lunghissima Vuelta a España 2019. Una frazione che partirà da Fuenlabrada, per arrivare nel pieno centro di Madrid dopo 106 Km, tempo di festeggiamenti per il vincitore e di preparazione alla volata finale. L'intero percorso è pianeggiante, non vi sono asperità e a 60 Km dal

Vuelta Espana - Miguel Angel Lopez : 'Azioni stupide dalla Movistar' - poi si scusa : Come era facilmente prevedibile la tappa della Vuelta Espana che ieri ha portato il gruppo a Toledo ha lasciato molti strascichi polemici. A poco più di 60 km dal traguardo si è verificata una caduta che ha coinvolto numerosi corridori, tra cui la maglia rossa Primoz Roglic e la maglia bianca Miguel Angel Lopez. La corsa, fin lì piuttosto tranquilla, si è improvvisamente accesa dopo questo episodio per il deciso cambio di passo imposto dalla

LIVE Vuelta a España 2019 - Ventesima tappa in DIRETTA : ultime montagne - Roglic difende il primato! Battaglia rovente per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della Ventesima tappa – I possibili scenari tattici della Ventesima tappa – Il programma della Ventesima tappa – La cronaca della diciannovesima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Ventesima tappa della Vuelta a España 2019. Ultimo tappone di montagna di questa 74ma ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (14 settembre). Resa dei conti definitiva a Plataforma de Gredos : 20esima tappa della Vuelta a España 2019 in programma oggi, l'ultima frazione di montagna. Da Arenas de San Pedro si fanno 190 km per arrivare a Plataforma de Gredos. In programma ben 6 GPM di cui 2 di prima categoria. Le previsioni parlano di giornata da tregenda. Qua Alejandro Valverde ha l'ultima occasione per provare a recuperare i 2'50" che lo separano di Primoz Roglic. Miguel Angel Lopez e Tadej Pogacar, invece,

Vuelta a España 2019 : orario d'inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (14 settembre). Guida tv e streaming : oggi (14 settembre) andrà in scena la ventesima tappa della Vuelta a España 2019, 190.4 Km da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos. Questo sarà l'ultimo scontro tra i big della classifica, tra poche ore verranno emessi i verdetti finali. Guardando l'altimetria della tappa si può tranquillamente pensare di essere nelle montagne russe di un parco giochi. Si parte,col Puerto de San Pedro Bernardo (18,5 km al 4,4% ), neanche il

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos : percorso - favoriti e altimetria. L'ultimo scontro tra le montagne della Castilla y Leon : oggi in scena il tappone decisivo della Vuelta a España 2019. 190 km da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos, nel cuore della comunità autonoma di Castiglia e Leon. In programma ben 6 GPM inclusa l'ascesa finale. Due di prima, due di seconda e due di terza categoria: va a decidersi la classifica generale prima della passerella conclusiva di Madrid.