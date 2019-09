Vuelta a España 2019 | i possibili scenari tattici della tappa di oggi 14 settembre

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) 20esimain programma, l’ultima frazione di montagna. Da Arenas de San Pedro si fanno 190 km per arrivare a Plataforma de Gredos. In programma ben 6 GPM di cui 2 di prima categoria. Le previsioni parlano di giornata da tregenda. Qua Alejandro Valverde ha l’ultima occasione per provare a recuperare i 2’50” che lo separano di Primoz Roglic. Miguel Angel Lopez e Tadej Pogacar, invece, oltre a giocarsi tra loro la maglia bianca, andranno all’attacco del podio di Nairo Quintana. Il primo GPM, il Puerto de Pedro Bernardo, 18,4 km al 4,4%, è in programma dopo appena 15 km. Inoltre, appena finita questa lunghissima ascesa non c’è discesa, bensì un’altra salita, il Puerto de Serranillos, 9 km al 4,8%. In tutto sono quasi 30 km di salita, i quali, certamente, nonostante le pendenze dolci, non possono essere ...

