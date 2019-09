Volley femminile | Mondiali Under 18 | l’Italia si arrende sul più bello | argento per le

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i18 di, le azzurrine si sono dovutere agli USA per 3-2 (25-17; 19-25; 25-18; 22-25; 15-10) nella Finale andata in scena a Ismailia (Egitto). La nostra Nazionale inseguiva il terzo titolo iridato consecutivo in questa categoria (quattro anni fa festeggiò la corazzata guidata da Paola Egonu, nel 2017 trionfò la formazione di Elena Pietrini, Sarah Fahr e Terry Enweonwu) ma purtroppo l’atto conclusivo non ha sorriso alle ragazze del CT Marco Mencarelli che sono incappate nella prima sconfitta nel torneo tra l’altro contro un avversario già battuto nella fase a gironi proprio a tie-break. Il nostro sestetto ha lottato strenuamente, si è trovato sotto per 2-1 e 15-12 ma con una grandissima personalità è riuscito a conquistarsi la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nel set ...

