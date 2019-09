Volley | Europei 2019 | i risultati di oggi 14 settembre Il Belgio mette nei guai la

Europei Volley 2019 – Giornata di riposo per l’Italia - Oleg Antonov ammette : “primo bilancio positivo” : Le parole alla vigilia dello schiacciatore Antonov, che domani scenderà in campo con l’Italia per la terza partita di questi Europei Giornata di riposo in casa azzurra. Oggi i ragazzi di Blengini, infatti, stanno trascorrendo il loro primo giorno di break dopo un avvio di manifestazione che li ha visti collezionare un doppio successo contro Portogallo e Grecia. Quello dell’Italia è stato un buon avvio anche se le performance di ...

Volley - Europei 2019. La partenza azzurra : Italia a corrente alternata - ricezione da sistemare : Australia, Serbia a Bari, Portogallo e Grecia a Montpellier. Nelle ultime quattro partite ufficiali disputate da poco più di un mese a questa parte l’Italia ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto. L’unico elemento di continuità, il più importante, è la vittoria ma, tanto per fare un esempio, si è passati dall’esaltazione e dalla quasi perfezione della sfida con la Serbia agli sbandamenti rischiosi della sfida di ieri ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (14 settembre). La Grecia sfida la Francia. Slovenia-Finlandia per il secondo posto : oggi andrà in scena la terza giornata degli Europei 2019 di Volley. Ad aprire il programma odierno alle ore 16.00 il match del Gruppo D tra Olanda-Ucraina. Entrambe le compagini hanno vinto la partita d’esordio e chi riuscirà ad avere la meglio conquisterà la vetta provvisoria del girone. I padroni di casa partono favoriti. Decisamente più equilibrata l’altra sfida tra Estonia–Montenegro in programma alle ore 19.00. Per quanto ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Romania. Orario - tv - streaming e programma : Domenica 15 settembre si giocherà Italia-Romania, match valido per gli Europei 2019 di Volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo a Montpellier (Francia) dopo le vittorie contro Portogallo e Grecia per andare a caccia del terzo successo consecutivo, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere particolari problemi contro la formazione più debole del girone. I ragazzi del CT Chicco Blengini incroceranno ...

Volley - Europei 2019 : il calendario delle partite di oggi (14 settembre). Programma - orari - tv e streaming : oggi sabato 14 settembre si giocano otto partite agli Europei 2019 di Volley maschile. In campo la Russia, la Slovenia, la Francia e la Bulgaria attese dai semplici impegni contro Macedonia, Finlandia, Grecia e Portogallo mentre l’Olanda se la dovrà vedere con l’Ucraina e la Germania incrocerà il Belgio. Con DAZN segui gli Europei di Volley IN streaming, LIVE E ON DEMAND Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (13 settembre). Italia - Polonia - Russia : vittorie sofferte. La Serbia batte la Germania : oggi si sono giocate dieci partite agli Europei 2019 di Volley maschile. vittorie sofferte per Italia, Polonia e Russia contro Grecia, Estonia e BieloRussia mentre la Serbia ha sconfitto la Germania nel big match di giornata. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. POOL A (a Montpellier, Francia): Italia-Grecia 3-1 (17-25; 25-23; 25-19; 25-18) Bulgaria-Romania 3-0 (28-26; 25-20; 25-20) L’Italia ha faticato per sconfiggere la ...

Volley - Europei 2019 : risultati e classifiche. Seconda vittoria per l’Italia : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputano dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale dove incomincia la fase a eliminazione diretta. Di seguito tutti i risultati e le classifiche degli Europei 2019 di Volley ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Grecia 3-1 - gli azzurri tentennano in avvio e poi si rialzano. Seconda vittoria - Juantorena sugli scudi : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia agli Europei 2019 di Volley maschile ma quanta fatica per sconfiggere la Grecia per 3-1 (17-25; 25-23; 25-19; 25-18) alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia). La nostra Nazionale, ieri capace di liquidare il Portogallo col massimo scarto, ha dovuto sudare più del previsto per regolare la compagine ellenica e infilare la Seconda affermazione in questa rassegna continentale: i ragazzi di ...

LIVE Italia-Grecia 2-1 Volley - Europei 2019 in DIRETTA. Azzurri in fuga nel quarto set : 12-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 Gli arbitri non ne indovinano una. Un disastro anche loro oggi. Vedono un tocco inesistente del muro sull’attacco di Juantorena che spara fuori di mezzo metro da zona 4. Italia in difficoltà nuovamente, deve ricominciare a giocare perchè il finale può diventare pericoloso 15-10 Vincenhte la parallela di Zoupani, prova a scuotersi la Grecia, si è di nuovo un po’ fermata ...

LIVE Italia-Grecia 2-1 Volley - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri si sciolgono e mettono la freccia : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 La pipe di Juantorena 6-5 Zoupani vincente da seconda linea, anche lui col muro a uno 6-4 Magia di Giannelli per Zaytsev che la mette a terra in parallela da zona 2 col muro a uno 5-4 Errore al servizio Juantorena 5-3 Spara fuori Fragkos con il muro a uno da zona 4 4-3 La pipe di Antonov che è molto cresciuto nella seconda parte del match 3-3 Out il servizio Giannelli 3-2 Out ...

LIVE Italia-Grecia 1-1 Volley - Europei 2019 in DIRETTA. Quanta sofferenza per gli azzurri che pareggiano il conto : 25-23 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La chiude Juantorena ma Quanta fatica!!! Attacco vincente da zona 4 dell’azzurro ma questa Italia è troppo brutta per essere vera 24-23 Mano out di Zaytsev da seconda linea 23-23 Ancora ace di Koumentakis. Italia inguardabile in ricezione e a muro oggi… 23-22 Ace di Koumentakis 23-21 Primo tempo di Petreas. Grecia perfetta in ricezione 23-20 Vincente la parallela di ...

LIVE Italia-Grecia Volley - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri sonnecchiano in avvio : 6-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-14 Mano out di Juantorena da zona 2 9-14 In rete il servizio di Giannelli 9-13 Muroooooooooooooo Zaytseeeeeev sulla pipe 8-13 Il primo tempo di Russo 7-13 La pipe di Fragkos 7-12 Mano out di Zaytsev 6-12 Non basta il recupero incredibile di Colaci dopo l’errore in ricezione degli azzurri. Mano out di Zoupani 6-11 Out il diagonale da seconda linea di Zaytsev 6-10 Sul nastro basso della ...

Italia-Romania - Europei Volley 2019 : programma - orari e tv. La data della partita : Si giocherà domenica 15 settembre alle ore 14.00 la sfida tra Italia-Romania, terza partita per gli azzurri agli Europei 2019 di volley. Per i ragazzi di Gianlorenzo Blengini un match leggermente più ostico rispetto ai primi due contro Portogallo e Grecia. I precedenti sono nettamente a favore dell’Italia che nei due precedenti ha trionfato con un doppio 3-0. Una partita fondamentale per arrivare alle ultime sfide contro Bulgaria e Francia ...

DIRETTA ITALIA GRECIA/ Streaming video Rai : focus sugli ellenici - Europei Volley - : DIRETTA ITALIA GRECIA Streaming video Rai: orario e risultato live, focus sugli ellenici che stasera sfidano gli azzurri agli Europei volley 2019.