Vodafone potrebbe introdurre novità al sistema delle ricariche ed eliminare il taglio da

Vodafone potrebbe rimuovere il taglio di ricarica più basso - ma solo in alcuni circuiti : Vodafone potrebbe presto rimuovere la ricarica da 5 euro nei circuiti Banca 5, anche se non è da escludere un ampliamento: nessuna modifica per le ricariche online, disponibili anche in tagli personalizzati. L'articolo Vodafone potrebbe rimuovere il taglio di ricarica più basso, ma solo in alcuni circuiti proviene da TuttoAndroid.