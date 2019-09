VIDEO Valentino Rossi | nuovo casco per il Dottore | piadina e cocomero per il GP San Marino

MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per il Gp di San Marino : ‘piada’ e anguria per un “Menu Misano” completo [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...

MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per Misano : ‘piada’ e colori speciali per il Gp di San Marino [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...

VIDEO Valentino Rossi - MotoGP : “Il weekend è iniziato bene - ma ci sono ancora dettagli da migliorare” : Valentino Rossi chiude il suo venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP con fiducia ma, contemporaneamente, con la consapevolezza che ci sarà ancora del lavoro da svolgere sulla sua moto. Il quarto tempo finale permetterebbe un accesso facile alla Q2 di domani ma, come spiega lo stesso “Dottore”, mancano ancora dettagli da sistemare sulla sua M1 che, per il momento, ha provato tutti i pezzi nuovi portati a Misano, dal ...

VIDEO MotoGP - la grande sfida di Valentino Rossi e della Yamaha a Misano : Misano è il circuito di casa per Valentino Rossi e il GP di San Marino è la grande occasione per il “Dottore” e per la Yamaha di tornare a vincere. Una pista che ha regalato in passato grandissime soddisfazioni al pilota di Tavullia, che vuole essere protagonista in questo fine settimana. Qui di seguito il VIDEO che ripercorre tutte le emozioni del GP di San Marino e poi della grande sfida della Yamaha, sembrata essere in grande ...

VALENTINO ROSSI DA TAVULLIA A MISANO CON LA M1/ VIDEO : ora testa al GP di San Marino : VALENTINO ROSSI, da TAVULLIA a MISANO con la sua moto M1 Yamaha: Video, "un sogno che si realizza" il commento del Dottore.

MotoGp – Un’emozione unica per Valentino Rossi a Tavullia : “lo sognavamo fin da piccolini” [VIDEO] : Che festa a Tavullia per Valentino Rossi: il Dottore sfreccia sulla sua M1 nelle strade della sua città E’ tutto pronto a Misano per il nuovo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a darsi battaglia davanti al pubblico italiano, che freme dalla voglia di assistere ad una gara spettacolare, magari con un podio tutto tricolore. In vista della gara di domenica, Valentino Rossi è stato protagonista oggi nella sua ...

VIDEO Valentino Rossi - MotoGP : “Sono deluso - speravo di lottare per il podio” : Un quarto posto che non rende felice Valentino Rossi al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ammette ai microfoni di Sky Sport che da metà gara in poi ha avuto un crollo con la gomma posteriore che mancava di grip e scivolava troppo. Il nove volte campione del mondo confidava di poter lottare con Marc Marquez e Maverick Vinales fino alla fine, mentre non si aspettava un ritmo simile da Alex Rins. ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

VIDEO Lando Norris incontra Valentino Rossi : “È il mio idolo - un figo pazzesco” : Lando Norris ha incontrato Valentino Rossi al termine del warm-up del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il pilota della McLaren di Formula Uno è un grande fan del Dottore e oggi è riuscito finalmente a parlare con lui nei box della Yamaha. Di seguito il VIDEO dell’incontro tra Lando Norris e Valentino Rossi. VIDEO Lando Norris incontra Valentino Rossi: Clicca qui ...

VIDEO Valentino Rossi torna in prima fila dopo cinque mesi : il Dottore scatenato nelle qualifiche del GP Gran Bretagna : Valentino Rossi è tornato in prima fila dopo cinque mesi dall’ultima volta, il Dottore scatterà dalla seconda posizione nel GP di Gran Bretagna e domani andrà a caccia del successo cercando di battagliare con Marc Marquez che partirà dalla pole position. Di seguito il VIDEO dei momenti salienti delle qualifiche a Silverstone. VIDEO MARC MARQUEZ IN POLE POSITION, Valentino Rossi torna IN prima fila: Clicca ...

MotoGp – Valentino Rossi 2° in qualifica a Silverstone : la reazione felice del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi pazzo di gioia: la reazione del Dottore dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna Valentino Rossi ha conquistato oggi una speciale prima fila a Silverstone: il Dottore ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, alle spalle solo di Marc Marquez, dopo aver effettuato un giro in solitaria nel quale ha tirato proprio il suo rivale della Honda. Un risultato pazzesco che ridona ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Gran Bretagna 2019 : “C’è stata molta strategia in qualifica - domani voglio almeno il podio” : Si è conclusa con uno splendido secondo posto la qualifica del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 per Valentino Rossi, capace di tornare in prima fila per la prima volta dopo quattro mesi di digiuno. Il “Dottore” è stato molto veloce per tutte le prove libere e si è confermato anche sul giro secco nel Q2, arrendendosi solo ad un imprendibile Marc Marquez e riuscendo a precedere nell’ordine la Ducati di Miller, la Yamaha di ...

MotoGp – Strette di mano e complimenti : scene da applausi al parco chiuso di Silverstone tra Marquez e Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez da applausi al parco chiuso: complimenti e Strette di mano nel post qualifiche britannico Un ultimo giro spettacolare oggi in qualifica a Silverstone: Marc Marquez ha conquistato una fantastica pole position seguendo la scia di Valentino Rossi, che ha chiuso la sessione al secondo posto, davanti a Jack Miller. Una prestazione da applausi per entrambi i piloti che, nonostante le vecchie liti, si sono scambiati ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP : “Successo a Silverstone? Più facile vinca l’Inter” : Dopo le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP Valentino Rossi si è concesso ai microfoni di Sky Sport. Il secondo posto conquistato alle spalle di Marc Marquez ha rinvigorito le speranze del “Dottore” che, tuttavia, si concede una battuta dal punto di vista calcistico per spiegare che secondo lui è più semplice che la sua Inter vinca lunedì sera contro il Lecce piuttosto che lui domani. Andiamo a sentire le ...