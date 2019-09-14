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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 19 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 19 | 30 Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 19:30 (Di sabato 14 settembre 2019) Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CAREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE CI SONO CODE TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI INFINE SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA MALAGROTTA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO DA FEDERICO ASCANI PER OGGI E’ TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 19:30 proviene da RomaDailyNews.
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