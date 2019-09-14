romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 18:30: VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsRollawaycontainer cresce assieme al mercato della logistica industriale - Affaritaliani.it
Rollawaycontainer cresce assieme al mercato della logistica industriale Affaritaliani.it
(Treviso, 31 Luglio 2019) - Treviso, 31 Luglio - Il settore della logistica è stato indubbiamente uno dei più attivi negli ultimi dieci anni. Le aziende di ogni ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA E’STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA CASTEL RomaNO E MONTE DORO VERSO LATINA, IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA DI SORPASSO, CODE A PARTIRE DA VIA DI TRIGORIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA DRAGONA E PROCOIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’APPIA RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA TRATTO RIAPERTO TRA CASTEL RomaNO E MONTE DORO VERSO LATINA, IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA DI SORPASSO, CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI SULLA LAURENTINA CODE A TRATTI TRA MONTE MIGLIORE E VIA DEI CASTELLI RomaNI VERSO ARDEA SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E MONTE DORO VERSO LATINA, CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI PRATICA SULLA LAURENTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI CASTELLI RomaNI VERSO ARDEA CODE ANCHE SULLA LAURENTINA TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE SEMPRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA POLENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI CORCOLLE IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E PONTINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA, NEI PRESSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA VIA POLENSE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INFATTI CODE ALL’ALTEZZA DI CORCOLLE IN DIREZIONE Roma; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA, IN ESTERNA ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA; RESTIAMO SULLA PONTINA PER SEGNALARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 9:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI, AL MOMENTO, SI SEGNALANO SULLA NOMENTANA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI MENTANA CI SONO CODE TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DELLE MOLETTE NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 9:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI, AL MOMENTO, SI SEGNALANO SULLA NOMENTANA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI MENTANA CI SONO CODE TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DELLE MOLETTE NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 8:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A Roma PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA: SULLA LINEA B IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO NELLA TRATTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 7:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI PONTINIA OGGI SI SVOLGERA’ LO SPETTACOLO MUSICALE “ALBA CHIARA”, CON OMAGGIO A VASCO ROSSI: A PARTIRE DALLE ORE 17 E FINO ALLE ORE 24 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASSIA E A24 MENTRE IN ESTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA APPIA TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN DIMINUZIONE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODEN IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA ...