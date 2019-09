Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 9:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI, AL MOMENTO, SI SEGNALANO SULLA NOMENTANA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI MENTANA CI SONO CODE TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DELLE MOLETTE NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 9:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI, AL MOMENTO, SI SEGNALANO SULLA NOMENTANA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI MENTANA CI SONO CODE TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DELLE MOLETTE NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 8:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A Roma PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA: SULLA LINEA B IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO NELLA TRATTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 14 SETTEMBRE 2019 ORE 7:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI PONTINIA OGGI SI SVOLGERA’ LO SPETTACOLO MUSICALE “ALBA CHIARA”, CON OMAGGIO A VASCO ROSSI: A PARTIRE DALLE ORE 17 E FINO ALLE ORE 24 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASSIA E A24 MENTRE IN ESTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA APPIA TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN DIMINUZIONE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODEN IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE SULLA Roma FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A MAGLIANA DIREZIONE CENTRO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COMPLANARE DELLA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E NODO A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E S.MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E NODO A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E S.MARIA DELLE MOLE DIREZIONE CIAMPINO MENTRE SULLA COLOMBO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO REGOLARE SULLE RINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA; SULLA CASILINA PROSEGUONO LE CODE TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI STA IN FILA ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA ...