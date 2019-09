Verissimo | Giulia De Lellis piange ricordando Damante | Ho perso 6 kg | ma non ero io

Verissimo - Silvia Toffanin umilia Giulia De Lellis : "Io sapevo che tu...". Gelo in televisione / Video : Silvia Toffanin, con gentilezza come sempre, punzecchia Giulia De Lellis. "Ma tu l'hai letto il libro?", le chiedi. Peccato che sia il suo, l'ormai famigerato volume sulle corna. "Perché so che non ami molto leggere", ha aggiunto Silvia. Un siluro bello e buono all'influencer, che tempo fa aveva rac

Giulia De Lellis piange a Verissimo : la replica di Andrea Damante : Verissimo: Giulia De Lellis svela nuovi aneddoti su Andrea Damante e si commuove Le sue storie d’amore ci hanno fatto sognare, ma la vita l’ha messa di fronte a un tradimento che l’ha fatta soffrire, come raccontato nel suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza’: Giulia De Lellis ospite a Verissimo ha raccontato aneddoti e retroscena sulle corna ricevute da Andrea Damante. ...

Giulia De Lellis in lacrime a Verissimo : zittisce Damante e ricorda Irama : Giulia De Lellis a Verissimo: cosa ha detto su Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone Giulia De Lellis è stata tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione di Verissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata intervistata da Silvia Toffanin per promuovere il suo libro Le corna stanno bene su tutto, in […] L'articolo Giulia De Lellis in lacrime a Verissimo: zittisce Damante e ricorda Irama proviene da Gossip e ...

Giulia De Lellis a Verissimo - Toffanin : “Il tuo libro l’hai letto?” : Anticipazioni Verissimo: Silvia Toffanin tira una frecciatina a Giulia De Lellis sul libro Sabato 14 settembre riapre Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. Saranno tanti gli ospiti della prima puntata che si racconteranno ai microfoni della trasmissione, a partire da Antonella Clerici, che per la prima volta approderà a Verissimo. Grande attesa per Giulia De Lellis che presenterà ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo ...

Verissimo - Silvia Toffanin stuzzica Giulia De Lellis : 'Il tuo libro l'hai letto?' (Rumors) : Andrà in onda domani, sabato 14 settembre, la prima puntata di Verissimo: tra i tanti ospiti annunciati, ci sarà anche Giulia De Lellis per presentare il suo libro di prossima uscita. Stando ad un'indiscrezione che circola in rete da qualche ora, pare che Silvia Toffanin abbia punzecchiato l'influencer sulla sua decisione di scrivere un romanzo avendone letti pochissimi. Nel salotto di Canale 5, inoltre, la romana ha anche parlato dei tradimenti ...

Tutti pazzi per Giulia De Lellis - Verissimo e Domenica In se la contendono : Momento d'oro per la giovane influencer Giulia De Lellis contesa da riviste e trasmissioni. Cover girl della rivista "F", nel weekend sarà ospite per alcune interviste esclusive a Verissimo e Domenica In. Lo aveva annunciato lei stessa, nelle scorse settimane, attraverso i social. "Sarà un periodo ricco di novità e cose", aveva confessato Giulia De Lellis. E sembra proprio che il suo momento d'oro sia adesso. Nel weekend la giovane influencer ...