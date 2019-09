Valerie | la spia Cia bruciata che si candida contro Trump

Fonte : vanityfair

(Di sabato 14 settembre 2019)mette in moto una Chevrolet, poi parte sfrecciando per il deserto del New Mexico A marcia indietro. Mentre guida racconta la sua vita, a metà tra Intrigo internazionale e Charlie’s angels. Quindi scende dall’auto, tra la polvere sollevata dalle sgommate: «Conho dei conti da sistemare. Mi vendicherò». Per la Camera dei Rappresentanti, votaPlame. Lo spot più stravagante delle elezioni Usa, per il momento, è quello dell’ex agente Cia 56enne che nel 2003 vide la sua identità segreta svelata dal governo americano. La sua storia venne raccontata addirittura in un film (Fair Game) con Naomi Watts e Sean Penn. Figlia di un tenente colonnello della United States Air Force,Plame era un’agente della Cia, moglie dell’ex ambasciatore americano Joseph Wilson. Quando questi entrò in conflitto con l’allora vicepresidente Dick Cheney, per aver smentito la storia ...

