Usa | chiesta l’incriminazione di 12 ex sacerdoti nel Missouri per presunti abusi su minori

I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera - a caUsa della sospensione chiesta da Boris Johnson : I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera, a causa della sospensione chiesta da Boris Johnson. Lo ha confermato il governo britannico questa mattina nel quotidiano incontro con i giornalisti. Break: Parliament is to be prorogued tonight. No Parliament,

Fb - inchiesta antitrust da 7 Stati Usa : 17.36 Una coalizione di sette Stati americani,tra cui lo Stato New York,sta per lanciare formalmente un'indagine contro Facebook per determinare se abbia "represso la concorrenza e messo a rischio i suoi utenti". L'annuncio arriva dal procuratore generale dello Stato di NY,Letitia James. Oltre a New York e alla capitale federale Washington,gli altri Stati scesi in campo contro Facebook sono Colorado, Iowa,Nebrasca,Carolina del Nord,Ohio e ...

Manager russo arrestato a Napoli per cospirazione - coinvolto un italiano. Mosca : “Usa ritirino la richiesta di estradizione” : È nello spazio aereo e diplomatico tra Mosca-Washington-Napoli che viaggia una storia che sembra avere i soliti ingredienti della trita spy story, ma che invece rivela una partita economica rilevantissima per la Russia e per il settore aereo, all’indomani della crisi della Boeing innescata dagli incidenti dei 737 Max. La prima mossa è stata giocata venerdì 30 agosto quando Alexander Korshunov è sbarcato a Capodichino con la moglie per una ...

Catanzaro - gip rigetta richiesta di sospensione per comandante della municipale : accUsato di aver coperto una violenza sessuale : Sono accusati di violenza sessuale ai danni di una vigilessa, ma il gip di Catanzaro ha rigettato la richiesta di interdizione dai pubblici uffici per 18 mesi avanzata dalla procura nei loro confronti. Si tratta di Giuseppe Antonio Salerno e Salvatore Tarantino, rispettivamente comandante della polizia municipale del capoluogo calabrese e ufficiale dello stesso corpo. Tarantino, presunto responsabile dell’episodio, è accusato di violenza ...

Migranti : sbarco 'Eleonore' - Procura RagUsa apre inchiesta : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - La Procura di Ragusa, guidata da Fabio D'Anna, come apprende l'Adnkronos, aprirà nelle prossime ore una inchiesta per lo sbarco della nave 'Eleonore' della ong Lifeline. Il reato contestato, al momento, contro ignoti, è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I m

La Lega e i 49 milioni - stasera la sentenza. No alla richiesta di ricUsazione di Belsito : Dichiarata inammissibile la richiesta di ricusazione dei giudici della Cassazione avanzata dall’ex tesoriere del Carroccio, imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali (confiscati 49 milioni)

Fondi Lega - si va a sentenza Bocciata la richiesta di ricUsazione di Belsito : L’ex tesoriere del Carroccio, imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali (confiscati 49 milioni), «blocca» la possibilità di avere una sentenza

Governatore plurindagato. "Distratti fondi per il turismo" : accUsa di peculato per Oliverio - è la terza inchiesta : La Guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo ai fini della confisca per 95.475 euro nei confronti del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il provvedimento, che riguarda anche Mauro Luchetti, legale rappresentante della “Hdrà”, società di Roma, operante nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, per la promozione del turismo distratti ...

Gole del Raganello - chiUsa inchiesta sui dieci morti per la piena dell’agosto 2018 : 14 indagati. L’organizzatore disse : “Non dovrebbe piovere” : “Gio’ se piove ritorno dalle Gole perché ci sono 16 persone e soprattutto 4 bambini”. A questo messaggio inviato da Antonio De Rasis, il volontario della Protezione civile che morì il 20 agosto dello scorso anno nelle Gole del Raganello, a Civita, in provincia di Cosenza, L’organizzatore delle escursioni, Giovanni Vancieri, rispose: “Ok. Non dovrebbe piovere”. Si sbagliava: assieme alla guida Antonio De Rasis, ...

Carabiniere ucciso - diffUsa la foto Natale Hjorth bendato e legato : l'Arma apre inchiesta : È stata diffusa qualche ora fa, e pubblicata da diversi quotidiani nonostante l'articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti sia molto chiaro, la foto del 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre è seduto su una sedia in caserma, con le mani legate dietro la schiena e una benda sugli occhi. La foto è stata scattata all'interno della caserma, diffusa in almeno una chat ...

