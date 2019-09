USA – Abusi sessuali negli sport olimpici | avviata un’indagine

USA - chiesta l’incriminazione di 12 ex sacerdoti nel Missouri per presunti abusi su minori : “Uno scandalo di vasta portata e duraturo nel tempo”. Eric Schmitt, procuratore generale del Missouri, definisce così l’inchiesta che ha portato alla luce una lunga serie di abusi e condotte improprie nei confronti di minori da parte di uomini di Chiesa nello Stato americano. Gli atti relativi a 12 persone, che in passato hanno ricoperto il ruolo di sacerdoti, saranno inviati ai magistrati locali che potranno avviare procedimenti penali nei loro ...

Missouri - abusi : 163 preti sotto accUSA : 0.47 L'attorney general del Missouri Eric Schnitt trasmetterà gli atti ai competenti procuratori locali per perseguire decine di preti o membri del clero cattolico di quattro diocesi accusati di abusi sessuali o condotta inappropriata nei confronti di minori. Lo scrive il New York Times. Dei 163 religiosi individuati, circa 80 sono morti mentre altri 16 erano già stati portati all'attenzione dei procuratori locali. Le presunte vittime ...

Frosinone - il processo va in prescrizione : parroco accUSAto di abusi evita il carcere : Don Gianni Bekiaris se la caverà "soltanto" con l'accusa di essere colpevole dei reati di violenza di natura sessuale a danno di un suo parrocchiano, perpetrati in una parrocchia di Ceprano, in provincia di Frosinone. Gli stessi ebbero inizio oltre dieci anni fa: nel 2005 si aprì il processo a suo carico. La lentezza della macchina giudiziaria, però, ha fatto sì che il processo che il religioso stava affrontando cadesse in prescrizione: proprio ...

Sardegna - parla la giovane che accUSA Ciro Grillo : ‘Prima la discoteca - poi gli abusi’ : Un lungo racconto davanti al personale specializzato in casi di violenza, avvenuto lo scorso 26 luglio presso la stazione dei carabinieri di Porta Garibaldi a Milano. È da questa testimonianza di una ragazza di 19 anni – con madre italiana e padre del Nord Europa – che è partita l’inchiesta sui presunti abusi che avrebbero compiuto in Sardegna quattro giovani della “Genova bene”, tra cui Ciro, il figlio di Beppe Grillo. Il Corriere della Sera ha ...

Forteto - Regione Toscana rinuncia a chiedere risarcimenti alla coop teatro degli abusi sui minori : “CaUSA solo ai coinvolti nel processo” : Non è una resa ma poco ci manca. La Regione Toscana rinuncerà a chiedere i risarcimenti alla cooperativa il Forteto, la comunità di Vicchio (Firenze) fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e conosciuta per essere stata il luogo di soprusi e violenze sessuali nei confronti di minorenni. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha deciso di non chiedere il risarcimento dopo le polemiche delle ultime settimane poiché, ...

RagUSA - quasi un chilometro di discariche abusive in via Tumino FOTO : Ragusa, quasi un chilometro di discariche abusive lungo la via Tumino, fenomeno che si e’ accentuato da quando e’ stata chiusa al traffico

Rimini - albergatore arrestato con l’accUSA di abusi su un 14enne : Rimini, albergatore arrestato con l’accusa di abusi su un 14enne Secondo il racconto fatto dallo stesso ragazzo, l’uomo avrebbe approfittato di un momento in cui era rimasto solo, addormentato su una poltrona dell'hotel a tarda notte, per molestarlo. Il 57enne ha negato ogni accusa Parole chiave: ...

Ginnastica artistica - nuovo scandalo abusi negli USA : Maggie Haney accUSAta di maltrattamenti - è la coach di Hernandez e McCusker : Un nuovo scandalo abusi sconvolge la Ginnastica artistica statunitense: Maggie Haney, allenatrice di riferimento del movimento americano, è sotto inchiesta per abusi verbali ed emotivi perpetrati nei confronti di giovani atlete. A rivelarlo è la testata OC Register che è venuta in possesso di alcune e-mail di USA Gymnastics. Le accuse sono molto gravi, Haney è infatti accusata di aver minacciato, maltrattato e molestato alcune ginnaste ...

USA - Jeffrey Epstein si sarebbe tolto la vita in carcere : era accUSAto di abusi su minori : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 7:30 locali, a Manhattan, il noto quartiere di New York, negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, Jeffrey Epstein, 66 anni, conosciuto per essere una delle persone più ricche del mondo, era un miliardario infatti, si sarebbe tolto la vita nella sua cella della casa circondariale newyorchese. L'uomo pare sia stato trovato esanime proprio dal ...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accUSAto di abusi sessuali e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accUSAto di abusi e traffico di minori : Il finanziere miliardario Jeffrey Epstein è morto suicida in carcere. Epstein è stato travolto da uno scandalo sessuale esploso lo scorso luglio, quando in casa sua furono ritrovati dvd di ragazze minorenni. Il finanziere americano è stato accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. Epstein – secondo quanto riportano ora diversi media – sarebbe stato trovato senza vita nella sua cella nel ...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accUSAto di abusi sessuali e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...

Si è suicidato in cella Jeffrey Epstein - milionario accUSAto di abusi minori : Il ricchissimo finanziere Usa Jeffrey Epstein, accusato di avere abusato di ragazze minorenni tra il 2002 e il 2005, é stato ritrovato senza vita in cella ieri sera. Lo ha rivelato Abc News, citando fonti della polizia. Già un mese fa Epstein aveva tentato il suicidio. Il gestore di hedge fund, 66 anni, amico di ricchi e potenti e come l'ex presidente Bill Clinton e l'attuale Donald Trump, era stato arrestato a metà a luglio a New York con ...

Suicida in carcere Jeffrey Epstein - il miliardario accUSAto di abusi e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...