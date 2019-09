Una svolta contro l’ambientalismo cialtrone

Governo : Carfagna - ‘ingredienti vecchia sinistra - nessUna svolta’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Il nuovo Governo serve in tavola gli ingredienti della vecchia sinistra: un benecomunismo dilagante a spese di chi vuole investire, fare impresa e produrre ricchezza nel nostro Paese. Stando al programma, M5S e Pd si apprestano a fare nuovi debiti per misure assistenziali”. Lo scrive Mara Carfagna su twitter. “Non è chiaro -aggiunge- come il nuovo Governo impedirà l’aumento ...

Governo - diretta. Zingaretti : «Giù le tasse su salari bassi. L'Istat conferma che serve Una svolta» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie : individuata Una molecola in grado di uccidere le cellule malate : Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie, in particolare contro quelli causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come ‘gene Jolie‘), come quelli del seno e dell’ovaio. Uno studio, a opera dei ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha individuato un nuovo modo per fermare i tumori ...

Governo - diretta : Zingaretti al Colle annuncia sostegno a Conte. «Serve svolta : nessUna staffetta ma nuova sfida» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Zingaretti "ottimista" : "Serve un governo di svolta - non Una staffetta" : “Serve un governo di svolta. La nostra non è una staffetta”. “Nessuna replica del contratto” di governo tra la Lega e il M5s. Così il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.“Amo l’Italia, la prima cosa importante da fare è dare un futuro all’Italia con un nuovo governo”, dice arrivando a Montecitorio per la Direzione Pd. Il futuro può essere un Conte bis? ...

Chef italiano deceduto a New York - svolta nelle indagini : arrestata Una donna : Lo Chef italiano è morto a New York a causa di un'overdose. Angelina Barini è stata arrestata con l'accusa di aver fornito l'ecstasy liquida ad Andrea Zamperoni. La donna ha già dei precedenti. La svolta drammatica delle indagini sulla morte dello Chef Le indagini sulla morte del cuoco italiano di Cipriani sono andate avanti e sono arrivate ad una svolta drammatica. Gli investigatori del New York Police Departement sostengono che il decesso del ...

Beautiful - Quinn Fuller rompe il silenzio : “C’è stata Una svolta” : Rena Sofer, Quinn Fuller di Beautiful, parla della sua vita privata Una vita privata degna di una soap opera quella di Rena Sofer, Quinn Fuller in Beautiful. L’attrice sulle pagine del settimanale DiPiù si è raccontata a cuore aperto parlando proprio delle sue peripezie sentimentali. Se nella fiction di Canale5 Rena Sofer è la moglie di Eric Forrester, nella vita privata l’attrice è legata al regista Sanford Bookstaver. Una storia ...

F1 - GP Belgio 2019 : riparte il Mondiale e la Ferrari cerca la svolta su Una pista che potrebbe esaltarla : Da tempo sul calendario della Ferrari sono segnate due date con un circoletto rosso notevole: primo settembre e 8 settembre. In quelle due domeniche, infatti, si correranno i Gran Premi del Belgio e d’italia e per la scuderia di Maranello sarà in palio una mezza stagione, o forse ancor di più. No, come ben sappiamo non c’è alcuna implicazione di titolo iridato (i distacchi in tripla cifra di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei ...

Crisi di governo - Boccia : “Se si vuole Una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

Sergio Mattarella si è convinto : la crisi di governo è arriva a Una svolta decisiva. Asse Pd-M5s vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un

Crisi di governo - Morassut (Pd) : “Conte 2? Serve Una svolta - non un semplice pit stop” : Il Pd dice no al Conte bis “perché per fare un nuovo governo Serve una svolta, nel programma e nei nomi, e non un semplice pit stop“. Lo ha detto Roberto Morassut, componente della segreteria del Pd, giungendo nella sede del partito, dove oggi si riuniscono i sei tavoli per definire il programma L'articolo Crisi di governo, Morassut (Pd): “Conte 2? Serve una svolta, non un semplice pit stop” proviene da Il Fatto ...

Siamo davanti ad Una possibile svolta per il Paese - nessuno butti via questa occasione : Siamo davanti ad una possibile svolta per il Paese. E temo che se la discussione si incaglia, come sta accadendo in queste ore, su “Conte sì o Conte no”, il rischio è di perdere di vista cosa conta davvero. E cioè la politica, la vita delle persone.Certo, se un nuovo governo si basasse esclusivamente su una mera questione di numeri, di forze in Parlamento e dunque su un accordo sterile fra M5S, il Pd e la ...