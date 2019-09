Un posto al sole | trame 23-27 settembre | Renato sempre più preso da Adele

Un posto al sole anticipazioni al 27/9 : Anita viene assunta in radio : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci saranno importanti novità per la vita di Vittorio, Alex e Anita. Quest'ultima troverà un nuovo impiego presso la stazione radiofonica, mentre Vittorio dovrà fare i conti con una convivenza decisamente turbolenta. Nel frattempo Alex e Mia proveranno a mettere un po' di ordine nelle loro vite, ma l'impresa non risulterà affatto semplice. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, ...

Un posto al Sole - grandi novità per Maurizio Aiello - alias Alberto Palladini : nuove scene e un probabile ritorno nella sigla : Maurizio Aiello sembra essere tornato di prepotenza nelle trame della soap. Alberto Palladini si troverà presto faccia a faccia con Fabrizio Rosato interpretato da Giorgio Borghetti.

Anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 settembre : Filippo e Serena vicini all'addio : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che vedremo in onda dal 16 al 20 settembre in poi su Rai 3. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere in onda e che vedranno protagonisti gli attori della celebre soap in onda da più di vent'anni nell'access prime time. Nel dettaglio vedremo che tra Filippo e Serena la situazione sarà sempre più instabile e che i due, ormai, sono ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 16 al 20 settembre : Marina è depressa : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Per Elena e Alice è tempo di partire per Londra. Le due stanno, quindi, per lasciare Marina, Andrea e tutta Napoli per trasferirsi definitivamente nella capitale britannica. Intanto abbiamo assistito alla grande paura di Alex nel non poter trovare la […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 settembre: Marina è depressa proviene da ...

Un posto al sole - anticipazioni nuove puntate : una scelta dolorosa : anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 settembre: un matrimonio in bilico Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 settembre svelano che si susseguiranno sorprese inaspettate, scelte dolorose e addii inattesi. Diego accetta la proposta di Renato di lavorare con lui ma amplifica gli effetti del suo infortunio. ...

Un posto al sole - Cerruti s’è innamorato : anticipazioni trame dal 16 al 20 settembre : Appuntamento irrinunciabile per legio di appassionati, anche questa settimana Un posto al sole torna con le sue storie ambientate all’ombra del Vesuvio, in una Napoli multisfaccettata che è di fatto un personaggio in più per tutta la serie. UPAS va in onda come sempre tutti i giorni, da lunedì a venerdì, su Rai3, dalle 20.45 circa in poi. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 16 settembre Come ...

Un posto al Sole : Protagonista Si Sposa Nella Vita Reale. Ecco Con Chi! : Il vigile Cerruti, sempre presente Nella fiction Un Posto al Sole, sta per convolare a nozze Nella realtà. Ecco con chi e cosa ha dichiarato l’amatissimo attore! Il vigile Cerruti è uno dei personaggi più amati di Un Posto al Sole. Soprattutto negli ultimi tempi il suo personaggio non è molto fortunato, in particolar modo in amore. Il simpatico personaggio vuole cercare di conquistare Miguel, sosia in tutto e per tutto di Michele, il suo ...

Un posto al sole anticipazioni : ILENIA LAZZARIN ricomincia a girare OGGI : Un posto al sole spoiler: ILENIA LAZZARIN sul set, VIOLA torna in autunno! Novità in arrivo nelle puntate autunnali di Un posto al sole, nelle quali ricomparirà un volto storico e amatissimo della soap. Non è certo un mistero che l’attrice di cui vi parliamo sarebbe tornata a Upas, ma ora abbiamo un post su Instagram che ci dà tutti i riferimenti necessari per darvi la definitiva conferma! Un posto al sole news: il ritorno di Viola, la ...

Trame Un posto al sole al 27 settembre : Mariella si trasferisce da Guido insieme a Lollo : Sono tante le novità che attendono i telespettatori di Un posto al sole nelle puntate in onda su Rai 3 dal 23 al 27 settembre. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Mariella e Guido decideranno finalmente di avviare una nuova convivenza insieme a Lollo ma non sarà facile ritrovare l'equilibrio, soprattutto per Vittorio. Quest'ultimo, d'altro canto, avrà anche altri problemi da affrontare legati al suo interesse sia per Alex che per Anita. E la ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 16 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5330 e 5331 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 16 settembre 2019: Filippo (Michelangelo Tommaso) torna dal suo viaggio di lavoro e a quel punto Serena (Miriam Candurro) prova a sciogliere la tensione con il marito… Mia (Ludovica Nasti), rientrata a Palazzo, si ritrova avvolta dall’affetto di tutti gli abitanti della Terrazza. Intanto Vittorio (Amato D’Auria) viene simpaticamente preso in giro da Patrizio ...

Un posto al Sole cancellato : salta la puntata di domani - venerdì 13 settembre 2019 : La soap di Rai3 lascia il Posto ai Campionati Europei di Pallavolo maschile 2019. Si interrompono così le vicende di Elena e Alice, Alex e Mia e di Martina e Arturo.

Un posto al sole spoiler : Aldo Leone in coma (Rumors) : Quando si tratta di rumors, le notizie vanno sempre prese con le pinze, riguardo questa incredibile anticipazione infatti non c'è nessuna ufficialità, quindi potrebbe anche trattarsi di uno scherzo degli attori, ma la sensazione è che lo scoop risulti reale. Durante alcune stories di Patrizio Rispo è stata messa a favore di camera una pagina del copione, così come accadde tempo fa con Maurizio Aiello. Da quello che si legge dalle pagine c'è ...

Un posto al sole : Giorgio Borghetti avrà scene con Maurizio Aiello - anticipazioni : Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che tira aria di sigla iniziale per Maurizio Aiello di Un posto al sole: l’attore, che interpreta Alberto Palladini, ha diffuso una storia su Instagram nella quale lo si vede intento a effettuare la “giravolta” tipica dell’intro di Upas. Ma è notizia fresca che ci sono altre novità che riguardano Aiello e il suo ruolo, e che coinvolgono anche Giorgio Borghetti (da poco entrato nel ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 23 al 27settembre : Anita va a lavorare in radio : Un posto al sole, la soap ambientata a Posillipo e che racconta le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini, continuerà a stupire i telespettatori con le sue storie. Le anticipazioni dell'ultima settimana di settembre vedono come protagoniste le storyline di Vittorio, Alex e Marina. Anita andrà a lavorare in radio, mentre Marina troverà un conforto in Fabrizio. Trame di Un posto al sole al 27 settembre Per Guido e Vittorio sarà un periodo ...