Un ministro che non parla | ma agisce Benvenuta Lamorgese

Di Maio - il fedelissimo Cancelleri criticava le doppie poltrone? Ora è anche viceministro dei Trasporti : Giancarlo Cancelleri puntava il dito contro gli altri, ma questa volta è lui nel mirino. Da sempre contrario ai doppi incarichi dei politici, il fedelissimo di Luigi Di Maio vanta una poltrona alla vicepresidenza dei Trasporti nel Conte bis e una candidatura come governatore alla Regione Siciliana.

Giorgia Meloni smaschera Anna Ascani : "Diceva che non sarebbe mai andata con i 5 stelle. Ora è viceministro" : "Oggi c'è un'intervista a Massimo D'Alema in cui dice che dobbiamo aprire al Movimento 5 stelle", scriveva Anna Anscani in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il 18 luglio scorso, "D'Alema e i 5 stelle. Non c'è bisogno di aggiungere molto altro. Se vogliono fare l'accordo, se lo facciano. Sen

Governo Conte 2 - Appendino : “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare il ministro. Ma ho risposto che preferivo rimanere sindaco” : “Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio ndr.) proponendomi di entrare nella squadra di Governo“, ma “sono stata eletta per fare il sindaco e ne sono orgogliosa”. Così la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha spiegato ai microfoni di Centocittà, su Radio1, prima di essere stata invitata a far parte del nuovo esecutivo e poi i motivi del rifiuto. “Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con ...

Richetti annuncia addio al Pd : “Avanti con Calenda”. L’ex ministro : “Coraggioso” : Richetti annuncia addio al Pd, "avanti con Calenda" Roma, 10 set. (askanews) - "Domani comunicherò le necessarie conseguenze delle mie scelte. Ho stima e rispetto per tutti gli amici del Pd e non voglio creare imbarazzi dopo la decisione di astenermi sulla fiducia. Insieme a Carlo Calenda e tanti amici, con umiltà, scriveremo una bella pagina insieme". Lo scrive su Twitter il senatore Matteo Richetti che non ha votato la fiducia al Senato. ...

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà eletto annetterà la Valle del Giordano - contesa alla Cisgiordania : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà rieletto si impegnerà ad annettere in Israele la zona della Valle del Giordano e la parte settentrionale del Mar Morto, controllate dalla Cisgiordania. La Valle è divisa tra Giordania,

Il ministro dell’Ambiente giapponese ha detto che sarà necessario riversare nell’oceano l’acqua contaminata di Fukushima : Il ministro dell’Ambiente del Giappone ha detto che sarà necessario riversare nell’Oceano Pacifico grandi quantità di acqua contaminata che si è accumulata nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi, in Giappone, che nel 2011 era stata colpita da un terremoto e da

Vittorio Sgarbi e il figlio di Grillo indagato per stupro - la bomba in aula : "Perché Di Maio è ministro" : C'è spazio anche per le insinuazioni, pesantissime e privatissime, di Vittorio Sgarbi nel giorno della fiducia alla Camera. Durante le dichiarazioni di voti, il deputato eletto con Forza Italia, oggi nel Gruppo Misto, attacca frontalmente Luigi Di Maio: "È stato fatto ministro (degli Esteri, ndr) pe

Helicopter money - perché il ministro dell’Economia Gualtieri dovrebbe prenderlo seriamente in considerazione : Il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri del governo Conte 2 dovrebbe considerare urgentemente la soluzione dell’Helicopter money, cioè di mettere denaro “nelle tasche degli italiani”. Tale opzione è avanzata da un’indiscussa autorità in campo finanziario come BlackRock, la più grande società d’investimento al mondo che gestisce un patrimonio di circa 6 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari, e che è anche ...

Paola De Micheli - ministro ponte : E’ sempre lei: Paola De Micheli, neoministro delle Infrastrutture, già vicesegretario del Pd, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni, sottosegretario al Ministero dell’Economia nel governo Renzi ed ex commissario straordinario alla ricostruzione delle aree terremotate ne

Teresa Bellanova : «Giuravo da ministro pensando alle amiche braccianti morte» : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseHa visto troppa vita Teresa Bellanova perché le possa importare di un vestito. «Ho perso amiche di 17, 18 anni che ...

Brexit - via anche ministro del Lavoro Gb : 14.26 Amber Rudd, ministro per il Lavoro del Regno Unito, si è dimessa dal governo e ha lasciato il gruppo parlamentare conservatore, in polemica con il premier Boris Johnson, contestato per la sua strategia sulla Brexit. Nella lettera di dimissioni Rudd, citata dalla Bbc online, ha affermato di non ritenere più che "il principale obiettivo" di Johnson sia lasciare la Ue con un accordo e ha definito l' espulsione di 21 parlamentari Tory ...

Teresa Bellanova e le polemiche sul curriculum - la risposta del ministro è una lezione di classe : "Per me non è un valore avere la terza media, ma neppure una frustrazione" scrive su Twitter. E intervistata da 'Repubblica'...

Teresa Bellanova : “Mentre giuravo da ministro pensavo alle amiche braccianti che non ci sono più” : La ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, in un'intervista su 'Repubblica', è tornata sugli insulti ricevuti sui social: "Mi hanno irritata. Noi siamo davanti a una fase così complessa, abbiamo come paese appuntamento importanti e un gruppo di persone perde il suo tempo a discutere sul mio aspetto fisico, sui vestiti che indosso".Continua a leggere

Matteo Salvini - che gaffe! L’ex ministro ‘inciampica’ sulla religione : stavolta l’ha fatta grossa : “Il cuore sacro di Maria”, questa forse è la frase che più di tutte ha contraddistinto le dichiarazioni politiche di Matteo Salvini durante questo ultimo anno in cui è stato ministro degli Interni. Insomma, tra santini e crocifissi baciati Matteo Salvini negli ultimi tempi non ha voluto nascondere la sua svolta cattolica. Spesso si è trovato ad unire la religione al suo ruolo politico, non dimostrandosi però non perfettamente ferrato in materia. ...