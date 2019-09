Ultime notizie Ultim' ora oggi | Conte ' no a favori da Ue' | 14 settembre

Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato - la malattia di Mihajlovic raccontata dalle figlie : Ultime DI calciomercato – Il calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. ...

Ultime notizie Roma del 13-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno politica in apertura con la nomina odierna da parte del Consiglio dei Ministri dei 42 sottosegretari e viceministri e completata la squadra della governo Conte bis entra nella piena operatività della TIM designato oggi che giocherà lunedì prossimo alle 10 a Palazzo Chigi sono 21 gli appartenenti al Movimento 5 Stelle Diciotti interno e due rappresentanti di Leuca uno del ...

