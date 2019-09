Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio L’Italia ha segnato il play soft il porto sicuro l’Auchan witting la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere con 82 migranti a bordo si tratta di Lampedusa dove si sta dirigendo si sta valutando se farlo entrare direttamente in porto a fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera e ieri Francia e Germania ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Conte 'no a favori da Ue' - 14 settembre - : Ultime notizie, oggi 14 settembre 2019: Governo, squadra fatta. Berlusconi vede Salvini; 'Non chiediamo favori alla Ue'; Più flessibilità, meno contanti

Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato - la malattia di Mihajlovic raccontata dalle figlie : Ultime DI calciomercato – Il calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. ...

Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno politica in apertura con la nomina odierna da parte del Consiglio dei Ministri dei 42 sottosegretari e viceministri e completata la squadra della governo Conte bis entra nella piena operatività della TIM designato oggi che giocherà lunedì prossimo alle 10 a Palazzo Chigi sono 21 gli appartenenti al Movimento 5 Stelle Diciotti interno e due rappresentanti di Leuca uno del ...

