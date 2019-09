Ue : tempi lunghi per riforma patto - aperture su investimenti /AdnKronos (4) : (AdnKronos) – E la prudenza, ha aggiunto Gualtieri, non è solo della Francia, “ma di tutti noi”. Al tempo stesso, la “cifra” della discussione di oggi, è stata, persino più di quello che si poteva immaginare, una condivisione del fatto che la riflessione sulle regole deve andare avanti. Ora spetterà alla Commissione presentare un rapporto. Ci sono varie forme, dal punto di vista tecnico, per migliorare le ...

Ue : tempi lunghi per riforma patto - aperture su investimenti /AdnKronos (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, Gualtieri ha chiarito ai colleghi, e a Dombrovskis, che “una manovra restrittiva”, cioè recessiva, ora in Italia “sarebbe controproducente”. Occorre, ha sottolineato, che l’Eurozona adotti una ‘fiscal stance’, un orientamento della politica di bilancio, espansiva: “Sostengo, insieme ad altri, l’esigenza che l’Europa affronti la presente congiuntura ...

Ue : tempi lunghi per riforma patto - aperture su investimenti /AdnKronos : Helsinki, 14 set. (AdnKronos) – (di Tommaso Gallavotti) – L’auspicata modifica del patto di stabilità, anche solo per modificare i parametri utilizzati per verificare il rispetto delle regole, se mai ci sarà, potrebbe richiedere “cambiamenti legislativi”. E, prima di imbarcarsi in un’impresa del genere, è meglio rifletterci bene, perché i ministri delle Finanze Ue non sono affatto d’accordo su come ...

Lo sviluppatore di Cube World rivela : problemi di salute mentale all'origine delle lunghissime tempistiche di sviluppo : Lo sviluppatore di Cube World ha parlato del lungo sviluppo del gioco e della mancanza di aggiornamenti in tutti questi anni.Poco tempo fa Picroma ha annunciato che il suo gioco di ruolo d'azione Cube World sarebbe arrivato in versione completa su Steam nei prossimi due mesi - sei anni dopo la sua controversa versione alpha.In seguito a tale annuncio, lo sviluppatore Wolfram von Funck ha diffuso un messaggio alla community di Cube World, ...

Lazio - ritorna funzionante il call center di Recup : ma i tempi di attesa sono lunghissimi : I cittadini del Lazio possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo oltre un mese il servizio call center di Recup (il centro unico di prenotazione regionale) per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici da ieri è tornato a funzionare anche se i tempi di attesa questa mattina non erano da record. C’è chi ha aspettato anche 18 minuti o più di 40 prima che l’operatore rispondesse. Ancora disagi dunque. Ma ...

Roma - infortunio Perotti : suona l’allarme - lunghi tempi di recupero : infortunio Roma- Brutte notizie per la Roma. I giallorossi dovranno fare a meno di Diego Perotti per almeno un mese e mezzo. Il centrocampista giallorosso ha riportato un infortunio al retto femorale sinistro. tempi di recupero fissati tra i 45 e i 60 giorni. Il comunicato della Roma “Diego Perotti ha effettuato questa mattina dei controlli […] L'articolo Roma, infortunio Perotti: suona l’allarme, lunghi tempi di recupero ...

Migranti : Migranti : report ispezione sanitaria - tempi più lunghi per Open Arms : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Dopo il report dell'ispezione sanitaria eseguita ieri sera sulla nave Open Arms si allungano i tempi per una soluzione immediata. Come si apprende, dall'ispezione seguita dalla Squadra mobile, dalla Guardia costiera e da due medici della Sanità marittima, non sarebbero

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Agosto : Salvini l’ha pestata grossa. tempi lunghi – E i social : “Traditore” : Pazza crisi Lodo Grasso al Senato: Lega sola sulla sfiducia Palazzo Madama – Domani si decide la data per il dibattito sul governo: 13 o 20 Agosto? L’ex presidente del Senato propone alle opposizioni di disertare l’aula di Ilaria Proietti L’amico del Cazzaro di Marco Travaglio Vuoi vedere che il Cazzaro Verde, da tutti dipinto come un genio della politica, l’ha pestata grossa? Tre giorni dopo la genialata di buttar giù il governo in ...

Brescia - tempi più lunghi per il Rigamonti : tre le alternative : Lo stadio “Mario Rigamonti” non sarà pronto per il debutto casalingo del Brescia, che così sarà costretto ad emigrare per la partita di Coppa Italia. I lavori hanno subìto un ritardo dovuto all’installazione di un nuovo impianto di irrigazione e drenaggio. Il presidente Massimo Cellino è alla ricerca di una soluzione alternativa per il 18 agosto quando le Rondinelle sfideranno la vincente di Perugia-Triestina. La città in pole ...