Tunisia al voto | 26 candidati per nuovo capo di Stato Due candidate donne

Tunisia al voto - domenica 26 candidati per la carica di presidente. Due candidate donne : Con la morte del presidente Beji Caid Essebsi a fine luglio, i tunisini sono chiamati a eleggere un nuovo capo di stato domani, due mesi prima di quanto inizialmente previsto. Il primo turno del voto presidenziale precederà le elezioni parlamentari, previste per ottobre, mentre a novembre si svolgerà il secondo turno per la presidenza. Al centro del dibattito elettorale, nell'unico Paese uscito indenne dalla 'Primavera araba' del 2011, ...