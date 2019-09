Trailer Serie Tv | i vigilanti di Watchmen | l' horror di Castle Rock | gli attori di Modern

Elite Stagione 2 : online il Trailer della serie Netflix : Netflix ha rilasciato il trailer della seconda Stagione di Elite, l’acclamata serie che ritornerà sulla piattaforma streaming dal prossimo 6 Settembre 2019. Oltre al trailer, viene fornita qualche piccola anticipazione dalla trama: Un nuovo anno scolastico è iniziato a Las Encinas, vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile. I segreti sono un peso quasi ...

Undone - immagini - anticipazioni e Trailer per la serie degli autori di BoJack Horseman : Il viaggio tra realtà e sogno di una giovane donna che lotta per salvare il padre morto. C’è molta attesa per Undone, la nuova serie prodotta da da Amazon Original, sia perché si tratta della sua prima produzione a cartoni animati, sia e forse soprattutto perché è realizzata dal duo ideatotore di BoJack Horseman, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, strappati alla concorrenza di Netflix. Il primo trailer di Undone, ha chiarito subito alcune ...

The Mandalorian - il Trailer della serie Star Wars e le novità sulla trama : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario e cacciatore di taglie interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). che opera ai confini della ...

Nel nuovo Trailer di The Good Doctor 3 c’è posto per Shaun e i suoi nuovi casi : quando andrà in onda la serie? : Nel nuovo trailer di The Good Doctor 3 c'è posto per tutti. Questa è la novità dell'ultima ora visto che proprio nel suo prime time del lunedì, ABC ha deciso di rilasciare un nuovo promo della serie mettendo da parte la vita sentimentale di Shaun a favore degli altri protagonisti e dei nuovi casi che dovranno trattare. La nuova stagione della serie con l'amato Freddie Highmore debutterà negli Usa il prossimo 23 settembre andando in onda fino ...

City on a Hill - la serie con Kevin Bacon e Aldis Hodge - cast anticipazioni e Trailer : Il racconto del miracolo di Boston – il Boston Miracle – che cambiò il volto della città nella serie City on a Hill. Lo show nato da un’idea di Ben Affleck che l’ha prodotta insieme all’amico Matt Damon vede insieme nel cast due nomi d’eccezione: Kevin Bacon (The Following), vincitore di un Golden Globe e candidato agli Emmy Awards, protagonista della serie insieme ad Aldis Hodge (Leverage). City on a Hill, ...

The New Pope : ecco il Trailer della serie di Paolo Sorrentino : The New Pope E’ stato diffuso il teaser trailer ufficiale di The New Pope, la serie originale Sky-Hbo-Canal+ creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. La produzione internazionale, che sarà presentata in anteprima il prossimo primo settembre nel corso della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale fuori concorso, sbarcherà prossimamente su Sky Atlantic con nove nuovi episodi che ...

Homeworld 3 è realtà e il ritorno di questa storica serie si mostra in un teaser Trailer : I lavori per Homeworld 3 stanno procedendo, dichiara Gearbox in occasione del PAX West. Nello specifico, il gioco si trova attualmente in fase di pre-produzione, per cui c'è ancora parecchia strada da fare ma la sola notizia dell'esistenza di un progetto attivo è indubbiamente ottima.Intanto possiamo dare un'occhiata al nuovo teaser trailer pubblicato nelle scorse ore e riportato qui di seguito:Homeworld 3 è stato presentato al PAX West proprio ...

ZeroZeroZero - il Trailer della serie Sky di Stefano Sollima - prossimamente su Sky : ZeroZeroZero, la serie diretta da Stefano Sollima e tratta dal romanzo di Roberto Saviano, prossimamente su Sky Atlantic. Ecco il primo trailer ZeroZeroZero è una delle serie più attese dei prossimi mesi. Il team produttivo è di stampo internazionale con Sky Studios che produce insieme a CANAL+ per la Francia e Amazon Prime Video per gli Stati Uniti. Cattleya e Bartlebyfilm coproducono e Studiocanal TV distribuisce negli altri mercati. La serie ...

ZeroZeroZero - la serie dal libro di Roberto Saviano : il Trailer : ZeroZeroZero, la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

ZeroZeroZero - il teaser Trailer della serie tv tratta da Saviano : “Siamo il motore dell’economia globale. Più grande è il rischio, maggiore è il profitto“: così dice Gabriel Byrne nel primo teaser trailer relativo alla serie ZeroZeroZero tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano che, uscito per Feltrinelli nel 2013, indagava gli intrecci del commercio internazionale di cocaina che dai cartelli sudamericani arrivava fino alle criminalità locali. Ora quel romanzo-inchiesta è diventata ...

