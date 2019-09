Fonte : forzazzurri

(Di sabato 14 settembre 2019)de, 8d’unma ilsecondo l’edizione odierna di Tuttosport può diventare un alleato della squadra di Ancelottide, 8d’unma il. In realtà tra la settima e l’ ottava c’è la sosta per la Nazionale, ma per il prossimo mese glisono chiamati in causa praticamente ogni tre giorni tra campionato e Champions League. Tuttavia ilpuò essere un alleato di Ancelotti. Questo perché ilnon è la sola compagine a dover affrontare ilde, anche la Juventus e l’ Inter hanno lo stessi cammino, con una differenza però: gli avversari e i viaggi da affrontare. Si, perché tra le detentrici al Titolo, ilè la squadra con ilmigliore. Ne parla l’ edizione odierna del quotidiano Tuttosport. (de ...

ForzAzzurri1926 : Tour de force #Napoli, 8 gare tutte d’un fiato ma il calendario sorride agli azzurri - salottocalcio : Inizia il ciclo di ferro dell'Inter ???? #IlSalottoDelCalcio #RassegnaStampa #Lukaku - lollo_interista : Dopo la sosta delle Nazionali finalmente ritorna il campionato e si riparte con un tour de force niente male: ci as… -