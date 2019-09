Torna Napoli Pizza Village con la musica dei Tiromancino

Meteo - Torna il caldo nordafricano : Napoli - Roma e Milano sopra i 30 gradi : Bel tempo in arrivo, ma solo a partire da giovedì. Nel corso della giornata di mercoledì temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da...

Meteo - Torna il caldo nordafricano : Roma - Napoli e Milano sopra i 30 gradi : Bel tempo in arrivo, ma solo a partire da giovedì. Nel corso della giornata di mercoledì temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da...

Napoli Pizza Village : dal 13 al 22 settembre Torna la kermesse partenopea : Uno dei più grandi eventi in Italia sta per tornare ad accendere le serate settembrine in Campania: Napoli Pizza Village 2019. Il bellissimo Lungomare Caracciolo ospiterà, dal 13 al 22 settembre, la nona edizione dell'evento sempre più ricco di novità ed iniziative che, anno dopo anno, attirano un numero sempre più ampio di spettatori provenienti da tutta la Campania e da altre regioni d'Italia (e non)....Continua a leggere

CorSport : Napoli-Samp - al San Paolo Torna Fabio Quagliarella : Napoli-Sampdoria vuol dire anche il ritorno di Quagliarella al San Paolo. Sono nove anni che è andato via dal Napoli. Erano i tempi in cui l’attaccante viveva il dramma del suo stalker, per colpa del quale ha vissuto un periodo buio. Entrando nello stadio, scrive il Corriere dello Sport, probabilmente avvertirà i rimpianti per quel tempo sprecato nell’angoscia, quando non poteva raccontare alla sua gente cosa gli stava succedendo. Non è più ...

CorMez : il Napoli Torna a parlare di rinnovo con Milik : Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il rinnovo tra Milik e il Napoli procede ancora con lentezza. Ci sono dei problemi, riporta il quotidiano, “anche se alla fine non dovrebbero essere insormontabili”. Il Napoli ha deciso di puntare sull’attaccante polacco. Ancelotti ha più volte parlato di lui come del futuro. L’entourage del calciatore ha chiesto il raddoppio dell’ingaggio, a partire da 1,8 milioni di stagione. In un ...

Mertens : “Mi piacerebbe Tornare a giocare come esterno d’attacco anche nel Napoli : Il Corriere dello Sport ospita un’intervista a Dries Mertens, ancora impegnato con la nazionale belga, dopo la vittoria 4-0 sul San Marino. Tanti i temi trattati. Innanzitutto la posizione occupata in campo nella squadra diretta dal ct Martinez: esterno d’attacco a sinistra. Mertens ammette che è un ruolo che gli piacerebbe ricoprire anche nel Napoli. Mertens, il ct Martinez l’ha utilizzata come esterno d’attacco a sinistra. Le piacerebbe ...

Napoli - Mertens Torna sulla sconfitta contro la Juve : “E’ stato brutto. Sul futuro…” : “Purtroppo a Torino abbiamo subito quel gol all’ultimo minuto, è stato brutto. La Juventus è la squadra più forte, ancora oggi ho difficoltà a pensare alla partita: per noi era un appuntamento molto importante, perdevamo 3-0 e siamo riusciti a risalire fino al 3-3, poi prendere quel gol su un’azione neanche pericolosa è stato brutto”. Dries Mertens è tornato a parlare della rocambolesca gara persa a Torino contro la ...

Un posto al sole - spoiler 9-13 settembre : riTorna Elena e comunica che lascerà Napoli : Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole si preannunciano ancora una volta dense di nuovi colpi di scena. Gli spoiler della prossima settimana 9-13 settembre rivelano che assisteremo al fatidico ritorno a Napoli di Elena, la quale sarà accompagnata da sua figlia Alice. Le due donne faranno una sorpresa a nonna Marina, anche se poi daranno lei una notizia che non la renderà affatto felice e che soprattutto lascerà senza parole anche il ...

Capri-Napoli - riTorna il fascino della «regina delle traversate» : Dal fascino antico e dalla bellezza imperante. Epica, straordinaria, leggendaria. Non si contano davvero gli aggettivi utilizzati in Sala Giunta, per annunciare e definire la Capri-Napoli trofeo...

Anticipazioni Un Posto al Sole al 13 settembre : la figlia di Marina Torna a Napoli : Le Anticipazioni di Un Posto al Sole che riguardano la prossima settimana ci rivelano che ci saranno davvero moltissimi colpi di scena. Stando alle news le puntate di UPAS dal 9 al 13 settembre 2019 saranno principalmente incentrate su Vittorio, che verrà messo di fronte a delle scelte da Anita. Inoltre gli spoiler per le prossime puntate ci fanno notare che Elena tornerà a Napoli e rientrerà nella soap dopo un lungo periodo di assenza insieme ...

Il Napoli soffre - Ancelotti potrebbe Tornare al 4-4-2 : Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea le difficoltà incontrate dal Napoli nelle prime due uscite di campionato. Secondo il quotidiano Carlo Ancelotti potrebbe pensare di tornare al 4-4-2 tenendo delle prestazioni non brillanti di Fabian Ruiz come trequartista. Mercato chiuso “La chiusura del mercato estivo rappresenta anche l’epilogo definitivo della telenovela James Rodriguez, a lungo inseguito dal Napoli ma per il quale non ...

Insigne in Nazionale - Il Mattino : Lorenzo Torna a Napoli per infortunio - salterà due sfide : Lorenzo Insigne in Nazionale, l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ anticipa la decisione dello staff medico dell’ Italia sull’ attaccante napoletano Lorenzo Insigne in Nazionale, ma per poche ore. Questo perché l’ attaccante napoletano ha subito un infortunio muscolare nel corso della gara contro la Juventus. Il numero 24 azzurro, infatti, non è rientrato in campo dopo l’ intervallo, lasciando il ...

Whirlpool - Torna l'incubo chiusura a Napoli : "Le misure nel dl non sono sufficienti" : Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una nota dell'azienda che ha gettato nuovamente nello sconforto gli operai...

Inter - con Sanchez la “discontinuità” di Conte è servita. Resta il nodo Icardi : il Napoli pressa - ma lui spinge per Tornare in gruppo : La discontinuità al servizio di Conte è realtà: il nuovo “governo” nerazzurro può partire. La squadra è praticamente pronta, anche se mancano alcuni nodi da sciogliere. Come quello del “capitano“, o meglio dell’ex capitano, costretto ai margini ma deciso a Restare, nonostante tutti gli abbiano ribadito che per lui non c’è più posto. L’arrivo di Alexis Sanchez, insieme allo scambio Biraghi-Dalbert con la ...