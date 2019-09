Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | nello skeet maschile junior si impone il

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Cassandro chiude al secondo posto la finale dello skeet lasciando l’oro a Tomececk allo shoot off : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Dalle 18 circa, al via la finale juniores, dove però non ci saranno italiani al via. 17.51 Errore di Cassandro purtroppo, l’oro va all’atleta della Repubblica Ceca Tomececk! Lo shoot off premia il rivale dell’azzurro con lo score di 12-11. 17.50 10-10. 17.49 Si va sull’8-8. 17.49 6-6, si prosegue… 17.48 Per ora vanno entrambi a segno, non si rompe la ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Cassandro si gioca l'oro allo shoot off nel testa a testa finale contro Tomececk : 17.51 Errore di Cassandro, l'oro va all'atleta della Repubblica Ceca Tomececk! 17.50 10-10. 17.49 Si va sull'8-8. 17.49 6-6, si prosegue… 17.48 Per ora vanno entrambi a segno, non si rompe la parità. 17.46 e sarà shoot OFF! 56-56. Ci si gioca l'oro allo spareggio. 17.46 Tomececk fa 4/4 mettendo pressione su Cassandro. 17.45 Tutti e due perfetti dal centro, si va ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : fuori dalla finale tutti gli azzurrini dello skeet junior : Si sono concluse anche per la categoria junior le qualifiche dello skeet maschile degli Europei di Tiro a volo in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: non ci saranno azzurrini in finale, dato che Andrea Galardini e Cristian Ghilli sono settimi con 119 ed Andrea Lapucci è 15° con 117. Italia terza a squadre e qualificata ai quarti di finale del tabellone di domani. In tre avevano chiuso in testa le eliminatorie in testa a quota 121, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Tammaro Cassandro inizia al meglio la sua finale : 17.20 Altro errore per Petit. 17.17 Errore anche per l'azzurro: 13/14 il suo score, si appaia a Petit. Quattro tiratori a 13, considerando anche Delaunay e Tomececk. 17.16 Arriva l'errore per il transalpino Petit. Chance in vista per Cassandro di passare in testa. 17.15 Si ricomincia andando verso i secondi dieci piattelli, che valgono la prima eliminazione. 17.14 Cassandro va a ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : Tammaro Cassandro entra nella finale dello skeet maschile : Al termine di una sessione di qualifica caratterizzata da uno shoot off infinito, l’Italia riesce a portare uno dei suoi tiratori nella finale dello skeet maschile degli Europei 2019 di Tiro a volo. Il merito è di Tammaro Cassandro che accede alla gara per le medaglie, avendo così la chance di giocarsi l’oro continentale; in quel di Lonato del Garda. Il campano, vicecampione del mondo in carica nella specialità, ottiene la quinta ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Tammaro Cassandro va in finale nello skeet maschile! : 16.25 Alle ore 17.00 la finale maschile dello skeet senior. 16.23 Tammaro Cassandro è in finale col dorsale numero 5! Il quarto posto va al cipriota Dimitris Konstantinou, mentre l'azzurro è quinto. Sesta posizione per il transalpino Eric Delaunay. 16.01 L'Italia è terza nella classifica a squadre e domani sfiderà la Gran Bretagna nei quarti di finale. 15.59 Non ci saranno ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Tammaro Cassandro allo shoot-off per l'ingresso in finale. Azzurrini out : 16.01 L'Italia è terza nella classifica a squadre e domani sfiderà la Gran Bretagna nei quarti di finale. 15.59 Non ci saranno Azzurrini nella finale juniores: Andrea Galardini e Cristian Ghilli sono settimi con 119, Andrea Lapucci è 15° con 117. 15.17 L'Italia chiude al secondo posto nella classifica a squadre e domani incrocerà la Danimarca nei quarti di finale. 15.02 Tammaro ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Tammaro Cassandro secondo - Riccardo Filippelli in lotta per la finale : 13.37 Chiude la quarta serie a quota 100/100 Emmanuel Petit. Al suo inseguimento un quartetto a quota 99, tra cui Tammaro Cassandro. Sesto posto per Riccardo Filippelli con 98 assieme ad altri 4 tiratori. 15° Gabriele Rossetti con 96. 13.13 Tardano gli aggiornamenti da Lonato. 12.27 Gli ultimi gruppi senior impegnati nella quarta serie dovrebbero finire di sparare in cinque minuti circa, da ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Cassandro incappa nel suo primo errore - ma rimane in alto. Filippelli risale ancora la classifica. Rossetti ancora in ritardo : 12.27 Gli ultimi gruppi senior impegnati nella quarta serie dovrebbero finire di sparare in cinque minuti circa, da quel momento in poi – e una volta arrivati anche i loro esiti – sarà possibile stabilire la classifica, prima dell'inizio della quinta e decisiva serie. 12.23 Regale invece il 25/25 di Filippelli, che lo porta a 98/100; proiettato ora in settima ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Cassandro continua nel suo percorso netto nello skeet. Filippelli si avvicina alla top 6. Rossetti ancora in ritardo : 11.50 Un altro 24/25 per Rossetti, che non riesce a trovare la perfezione. Il totale per lui, a venticinque piattelli dal termine, è di 96/100. Il toscano è virtualmente 17esimo. 11.35 La palla ripassa quindi ai senior che vanno verso i 100 piattelli da sbriciolare. 11.30 Arrivano i risultati completi della terza serie degli juniores: Galardini centra 24 dei 25 piattelli a disposizione (71/75, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Cassandro continua nel suo percorso netto nello skeet. Filippelli e Rossetti subito in rimonta : 09.36 In pedana, prima di dare il cambio agli juniores, gli ultimi quattro gruppi dei senior. 09.32 Arrivano in maniera molto rapida gli esiti relativi al gruppo di Tammaro Cassandro e Riccardo Filippelli e le notizie sono positivissime: entrambi gli azzurri centrano infatti un superlativo 25/25. Cassandro si installa complessivamente a 75/75 in testa, Filippelli 73/75 virtualmente in 15esima ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Tammaro Cassandro cerca la finale nello skeet. Rossetti ricomincia bene - si attende Filippelli : 09.30 Eccolo il risultato di Gabriele Rossetti: un 24/25 che lascia ben sperare, per cercare la rimonta. Il campione olimpico in carica sale quindi a 72/75. 09.25 Si continua a sparare nel Trap Concaverde, anche se non arrivano ancora i risultati. 09.15 In attesa di conoscere i risultati di Rossetti, in pedana sono arrivati sia Cassandro sia Filippelli 09.10 Tardano ad arrivare gli esiti della ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Tammaro Cassandro cerca la finale nello skeet. Rossetti e Filippelli per la rimonta : La cronaca delle eliminatorie dello skeet maschile senior – La cronaca delle eliminatorie dello skeet maschile junior Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, sabato 14 settembre, saranno in pedana tutti ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nello skeet femminile junior vince la tedesca Eva-Tamara Reichert : Conclusa anche la finale dello skeet femminile junior degli Europei di Tiro a volo in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: in una sfida a sei senza azzurrine giunte all’atto conclusivo, a sorridere è la tedesca Eva-Tamara Reichert, che regola la slovacca Vanesa Hockova, seconda, e la russa Elena Bukhonova. In una finale tiratissima la teutonica sconfigge in pratica agli ultimi due piattelli la slovacca, con lo score di 51-50 ...