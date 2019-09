Tiro a segno | Europei Bologna 2019 | Sofia Ceccarello vince l’argento nella gara juniores

Europei Tiro a Segno – Sabato la cerimonia di apertura - ventisette gli azzurri convocati : Tutto pronto per i Campionati Europei di Tiro a Segno, che si svolgeranno nella seconda metà di settembre L’attesa sta per finire. Bologna e Tolmezzo si preparano ad ospitare i Campionati Europei di Tiro a Segno: appuntamento in Emilia Romagna da giovedì 12 a lunedì 23 settembre per le gare di pistola e carabina sulle distanze di 25 e 50 metri, con la competizione che da domenica 22 a giovedì 26 si svolgerà anche in Friuli Venezia ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Petra Zublasing : La marcia di avvicinamento può ufficialmente cominciare. Valentina Turisini, ds della nazionale italiana di Tiro a segno, ha ufficializzato le convocazioni per gli Europei 2019 a fuoco (da 25 e 50m) che si terranno dal 12 al 23 settembre nel poligono di Bologna. Sono 13 gli atleti azzurri selezionati, 10 dei quali saranno impegnati nelle quattro specialità individuali olimpiche che metteranno a disposizione due pass singoli verso Tokyo 2020. ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo di Rio de Janeiro 2019 : Italia - serve un ultimo step per arrivare a Tokyo 2020 passando anche da Bologna : La quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Rio de Janeiro si è conclusa e come sempre dopo un evento del genere arriva il momento di tracciare il bilancio di ciò che è stato in terra carioca, specie nell’anno in cui – sul “teatro” del massimo circuito internazionale – ci sono in palio i pass olimpici verso Tokyo 2020. In generale, il trend di tutta la stagione è stato confermato: l’India ormai è ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola mista doppietta India - terza la Cina : A Rio de Janeiro, si è appena conclusa la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, con la finale della seconda delle odierne prove miste, che non assegnava carte olimpiche: nella pistola 10 metri mista doppietta dell’India, che con le due coppie occupa i primi due gradini del podio, con la Cina al terzo posto. Quarta piazza per l’Ungheria. nella finalissima vittoria all’ultimo respiro dopo una gran rimonta per India 2 di Manu ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola mista sarà sfida tutta indiana in finale : A Rio de Janeiro, sede di svolgimento della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, oggi si chiude il programma con le prove miste, che non assegnano carte olimpiche: sono appena terminate le ultime eliminatorie, quelle della pistola 10 metri mista, che hanno decretato le partecipanti ai match per primo e terzo posto. Al termine delle eliinatorie, che hanno prima ridotto il numero delle aspiranti ad otto e poi delineato le coppie che si ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina mista India prima e terza - Cina alla piazza d’onore : A Rio de Janeiro, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, si è conclusa la prima delle odierne prove miste, che chiudono il programma e non assegnano carte olimpiche: nella carabina 10 metri mista trionfo dell’India, che con le due coppie occupa il primo ed il terzo gradino del podio, con la Cina al secondo posto. Quarta piazza per l’Ungheria. nella finalissima dominio assoluto di India 1 di Apurvi Chandela e Deepak ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina mista sarà finale tra India 1 e Cina 2 : A Rio de Janeiro, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, oggi vanno in scena le prove miste, che chiudono il programma e non assegnano carte olimpiche: si sono appena concluse le eliminatorie della carabina 10 metri mista, che hanno delineato le partecipanti alle finali per il primo e per il terzo posto. Al termine delle qualifiche, che hanno prima ridotto le contendenti ad otto e poi formato le coppie che si giocheranno i tre ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il momento sta per arrivare. Tutto è pronto o quasi al poligono di Bologna per l’inizio dei Campionati Europei a fuoco 2019 di Tiro a segno. Una kermesse continentale più importante del solito quest’anno perchè, oltre a laureare i nuovi campioni continentali nelle specialità dai 25 e dai 50m, assegnerà per ogni gara individuale due pass olimpici utili alla partecipazione a Tokyo 2020. Di seguito il programma della manifestazione, che ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : Reitz-Geis è doppietta tedesca nell’automatica da 25m : Risuona fuorte l’inno tedesco a Rio de Janeiro. A vincere la gara di pistola automatica maschile da 25m, nel poligono che fu olimpico tre anni, è il veterano tedesco Christian Reitz che coprendo 34/40 bersagli a disposizione riesce a prevalere sul connazionale Oliver Geis, il quale si deve accontentare del secondo posto con 32/40; mentre in terza posizione si è sistemato il cinese Yuehong Li (25/35). In quarta, quinta e sesta posizione ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola 10 metri femminile carte olimpiche per India e Serbia : Terminata la finale della pistola 10 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: dopo aver vinto le eliminatorie, conquista il gradino più alto del podio l’Indiana Yashaswini Singh Deswal, che guadagna per la sua Federazione anche il pass olimpico. Posto ai Giochi anche per la Serbia, grazie a Jasmina Milovanovic, terza. L’Indiana chiude a quota 236.7, battendo l’ucraina Olena ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola 10 metri fuori le azzurre - eliminata a sorpresa Anna Korakaki : Concluse le eliminatorie della pistola 10 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: chiude al comando l’indiana Yashaswini Singh Deswal, che precede la cinese Wang Qian, mentre esce la detentrice del record del Mondo, l’ellenica Anna Korakaki, infine vengono eliminate le due azzurre in gara: 38ma Sara Costantino, 76ma Margherita Brigida Veccaro. Si classifica al primo posto ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : Mazzetti è strepitoso nel primo round della pistola automatica. L’azzurro è secondo : Buone notizie per i colori azzurri da Rio de Janeiro, dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Il portacolori italiano Riccardo Mazzetti è infatti al secondo posto dopo il primo round di qualificazione del contest di pistola automatica uomini dalla distanza dei 25m. Il lombardo con lo score eccezionale di 295/300 (98-98-99) è stato preceduto soltanto dal forte cinese Yuehong Li, primo a quota 297/300, avendo ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : il cinese Yu vince nella carabina 10m siglando il record del mondo. Suppini è 8° : Una chiusura col botto. A Rio de Janeiro, nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno, il cinese Haonan Yu firma il record del Mondo nella finale di carabina maschile 10m imponendosi così nel contest ad aria compressa, con il punteggio conclusivo di 252,8. Per il giovane asiatico classe 1999, che si è preso anche il primato a livello juniores, arriva la prima affermazione assoluta in CdM; davanti al croato Peter Gorsa – ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : Marco Suppini si qualifica per la finale di carabina 10m : Dal Coppa del Mondo di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Rio de Janeiro, arriva una bella notizia per il movimento italiano: Marco Suppini sarà nella finale maschile – h 18.30 italiane – di carabina ad aria compressa dai 10m. L’emiliano infatti, con uno score di 628,2 punti, è riuscito a ottenere il quinto punteggio complessivo di qualifica sugli ottantotto partecipanti al contest prenotando la gara per il podio dove se ...