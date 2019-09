Tir sbalza motociclista nella corsia opposta | auto lo falcia davanti a tutti | morto 53enne

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2019) Incidente stradale sul raccordo della Tangenziale ovest di Milano, all’altezza di Molino Dorino. Undi di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un camion etodi marciaalla propria direzione. La vittima, stando a quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza, è undi 53 anni. I feriti, un 52enne e un 39enne, sono stati visitati dal personale del 118 sul posto. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Secondo quanto ricostruito finora, il conducente del mezzo pesante, un 52enne, ha centrato la moto mentre percorrevano la strada in direzione periferia e nell’impatto ilha scavalcato lafinendo in quella nel senso contrario. In quel momento è stato travolto da un’guidata da un 39enne che non è riuscito a evitarlo.Il ...

