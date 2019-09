Terremoto | scossa in Centro Italia MAPPE e DATI

Scossa di Terremoto nelle Filippine [GALLERY] : Una Scossa di terremoto si è verificata alle 09:18 UTC nelle Filippine: l’evento, magnitudo 4.7 (dati EMSC) è stato localizzato a 13 km est da Carlagan e 132 km est da Manila, ad una profondità di circa 30 km. L'articolo Scossa di terremoto nelle Filippine [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Pozzuoli trema ancora : lieve scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione : Pozzuoli - Un lieve terremoto alle ore 12,27 di oggi si è verificato nella cittadina puteolana con epicentro nella zona del mare prospiciente il parcheggio di via Nicola Fasano. A darne...

Nuova scossa di Terremoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 12:24:13, ad una profondità di 108 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto, nella medesima area, alle 04:57, da una scossa magnitudo 4.2. L'articolo Nuova scossa di terremoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.2 : Terremoto in Calabria dove una scossa di magnitudo 4.2, si è verificata alle 4:57 di oggi sulla costa nord occidentale della regione, con epicentro in mare, nell’area del tirreno cosentino. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.2 ore 04:57 IT del 09-09-2019, Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) Prof=267Km #INGV_23050511 https://t.co/jGgNUs3D8E— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 9, 2019 La profondità è stata di circa 267.3 Km ...

Scossa di Terremoto al largo della Calabria - treni fermi per 3 ore : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.57 davanti alle coste di Paola (Cs). Il sisma si è sviluppato ad una profondità di circa 267 km e per questo non è stato avvertito dalla popolazione. In conseguenza della Scossa la circolazione ferroviaria sulla linea Lamezia-Paola-Sapri - fra Cetraro e Longobardi - è stata sospesa per quasi te ore: dalle 5,50 alle 8,35. Alle 7.05 era invece ...

Scossa di Terremoto al Sud Italia - magnitudo 4.2 : bloccate le linee ferroviarie : Ci risiamo, una forte Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.57 al largo della costa della provincia di Cosenza in Calabria. Cosa è successo? L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l’epicentro ad una profondità di 267 chilometri. In seguito alla Scossa, come accade in questi casi, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani ...

Terremoto in Calabria - scossa di 4.2 scuote la provincia di Cosenza : paura e treni fermi : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella notte, intorno alle 4.57, al largo della costa calabrese nel Cosentino. L'epicentro è stato segnalato dall'Ingv ad una profondità di 267 chilometri. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), ma è già stata ripristinata. Nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.2 al largo della costa : Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.2 al largo della costa Il sisma è stato registrato alle 4.57 al largo della costa cosentina ad una profondità di 267 km. Sospesa e poi riattivata la circolazione ferroviaria per verificare eventuali danni Parole chiave: ...

Terremoto - forte scossa in Cina : 1 morto e 29 feriti : Un Terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito la città di Neijiang nella provincia del Sichuan. Lo riferisce l’osservatorio statale dei terremoti del governo cinese. Nel sisma, secondo la televisione pubblica, una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. La China Central Television non ha fornito altri dettagli. I terremoti si verificano frequentemente nell’area, che si trova sul versante orientale dell’altopiano ...

Terremoto COSENZA M 3.4/ Ingv - fortissima scossa : paura ma non ci sono danni o feriti : TERREMOTO oggi COSENZA M 3.4: secondo l'Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia. paura ma nessun danno

Terremoto oggi Cosenza M 3.4/ Ingv - scossa a Cerisano avvertita in tutta la provincia : Terremoto oggi Cosenza M 3.4: secondo l'Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia. Paura ma nessun danno

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 nel Cosentino : Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 nel Cosentino Il sisma è stato registrato alle 16.11. L'epicentro a circa 4 km ad ovest di Cerisano, nelle montagne della catena costiera tirrenica, e a una profondità di 32 km. Al momento non si segnalano danni Parole chiave: ...

Terremoto Cosenza - forte scossa : magnitudo 3.4. Avvertita da tutta la popolazione : Una scossa di Terremoto è stata Avvertita poco fa nella provincia di Cosenza. Secondo il sito dell'INGV la magnitudo è 3.4, mentre l'epicentro è Cerisano. Ad ogni modo non ci sarebbero danni o feriti. Solo un grosso spavento ma nulla più.Continua a leggere

Terremoto in Calabria - paura a Cosenza e Rende per una scossa sulla Catena Costiera [MAPPE e DETTAGLI] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Calabria. La scossa ha fatto “ballare” decine di migliaia di persone alle 16:11, in provincia di Cosenza. La scossa è stata di magnitudo 3.4, ma si è verificata a 31.6km di profondità ed è quindi stata avvertita distintamente fino a grandi distanze scuotendo il suolo di tutta la Valle del Crati in modo particolarmente significativo. Grande paura a Cosenza, Rende, Mendicino, ...